Νότινγχαμ και ΚΠΡ «έσβησαν» τον αμφιλεγόμενο χορηγό τους

Η Football Index, αποκαλούμενη και ως «χρηματιστήριο ποδοσφαίρου», έχασε οριστικά την άδεια λειτουργίας της από τη βρετανική επιτροπή τυχερών παιχνιδιών, έπειτα από την αρχική δική της αναστολή κάθε «διαπραγμάτευσης» στην πλατφόρμα της. Η διαδικτυακή εταιρεία είχε εμπνευστεί μία ιδιόμορφη συναλλαγή, επιτρέποντας σε χρήστες να αγοράσουν «μετοχές» παικτών, η αξία των οποίων καθοριζόταν από την απόδοσή τους στους αγώνες.

Τα «μερίσματα» σταμάτησαν να δίνονται από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και μετά την αναστολή λειτουργίας και το σκάνδαλο το οποίο προκαλείται με επιπτώσεις στην trading στην αγορά, επήλθαν και καταστροφικές συνέπειες. Οι απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων λιρών αφορούν κυρίως εκατοντάδες τζογαδόρους οι οποίοι είχαν επενδύσει δεκάδες χιλιάδες στην Football Index και ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως πολλοί απώλεσαν μία περιουσία... Μεμονωμένοι πελάτες έχουν χάσει από 200.000 λίρες, ενώ Νότινγχαμ Φόρεστ και ΚΠΡ διέκοψαν άμεσα τη χορηγική συμφωνία με την εταιρία.

NEW: I spoke to dozens of people affected by the collapse of #footballindex , advertised everywhere in recent years but now likened to a "Ponzi scheme". Fans have lost huge sums. The company has serious questions to answer and its statements don't add up. https://t.co/7D4YPNy5mo

Πολλοί εξαπατημένοι χρήστες αλλά και υπάλληλοι επικοινώνησαν με την ιστοσελίδα The Athletic για να μοιραστούν τη δική τους μελαγχολική ιστορία, καθώς «εξαφανίστηκε» το 80% του ποσού των μερισμάτων. Για παράδειγμα, χρήστης είχε κάνει επένδυση 25.000 λιρών, πρόσθεσε ένα ποσό 5.000 και καταλήγει να μείνει στα χέρια με μόλις 2.000 λίρες... Ορισμένοι εξ αυτών παραδέχθηκαν ότι αναζήτησαν ψυχολογική βοήθεια από ειδικούς, τόσο για εθισμό στον τζόγο όσο και για τις ψυχικές επιπτώσεις των απωλειών τους.

Μία μικρή εικόνα της «κατάρρευσης» είναι πως την περασμένη εβδομάδα, μία «μετοχή» του μέσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, κόστιζε 7,23 λίρες και πριν καν αγωνιστεί (για να καθοριστεί αν θα ανέβει ή όχι η τιμή της) «κατρακύλησε» λόγω της υπόθεσης στη μία λίρα. Η ανακοίνωση της Football Index έκανε λόγο για «περικοπές σε πληρωμές μερισμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της πλατφόρμας».

I don’t want to give any false hope as it’s still early days (and this headline has jumped the gun a little) but we are exploring every possible legal avenue to try to get redress for #FootballIndex users https://t.co/TjNYyrSOWc