Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 10 νεκροί από τον τυφώνα Χιναμνόρ

Ο τυφώνας Χιναμνόρ, ο οποίος έπληξε τη Νότια Κορέα, στοίχισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, μετά το πέρασμα του ακραίου φαινομένου με ψηλά κύματα και σφοδρές βροχοπτώσεις στα νότια παράλια.

Καθώς πέρναγε από τη χώρα στις αρχές της εβδομάδας ο τυφώνας, από τους ισχυρότερους που έπληξαν τη Νότια Κορέα τις τελευταίες δεκαετίες, πλημμύρισε δρόμους και κτίρια.

Typhoon Hinnamnor made landfall in South Korea early Tuesday, sweeping past the peninsula’s southeastern corner, causing at least three deaths and leaving tens of thousands without power. It was the second major storm to hit the country in recent weeks. https://t.co/h264AkibEJ pic.twitter.com/6uOSoZkQZq

Παράλληλα, στο λιμάνι Ποάνγκ (νοτιοανατολικά), μια από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, ανασύρθηκαν επτά πτώματα και δύο επιζήσαντες από υπόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας που είχε καλυφθεί εντελώς από τα νερά, ανέφερε το κέντρο πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών.

Παγιδεύτηκαν όταν κατέβηκαν στο πάρκινγκ για να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους κατά τη διάρκεια των σφοδρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με νοτιοκορεάτικα ΜΜΕ.

Typhoon Hinnamnor made landfall in South Korea on Tuesday, sparing the country of the brunt of its destructive force yet still leaving it reeling from severe, if isolated, flooding and damage.



Here’s a look at the aftermath of the storm.https://t.co/QnuHwzN8Jw pic.twitter.com/baoGuU2XBf