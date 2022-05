New York Times: Για το ΝΑΤΟ η Τουρκία είναι ένας προβληματικός σύμμαχος

Τον αποσταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ επισημαίνουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times, στο οποίο αναφέρεται ενδεικτικά πως όταν ο Τούρκος πρόεδρος απείλησε να μπλοκάρει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αξιωματούχοι της Δύσης μπορεί να ένιωσαν αγανάκτηση, αλλά δεν ένιωσαν απολύτως καμία έκπληξη.



Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, οι New York Times υπενθυμίζουν πως σε μια συμμαχία που λειτουργεί με ομοφωνία και συναίνεση, η Τουρκία λειτουργεί ως «μικροκακοποιός» (stickup artist). Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος δημιούργησε πρόβλημα και το 2009 όταν αντέδρασε στην απόφαση να οριστεί επικεφαλής αξιωματούχος από τη Δανία (ο Anders Fogh Rasmussen), ισχυριζόμενος πως η Δανία είναι ανεκτική στις γελοιογραφίες του Προφήτη Μωάμεθ ενώ δείχνει συμπονετική και προς τους Κούρδους τρομοκράτες.



Το άρθρο υπενθυμίζει ακόμα πως μια ένταση στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ το επόμενο έτος είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεργασία της Συμμαχίας με το κράτος του Ισραήλ για τα έξι χρόνια που ακολούθησαν.



Λίγα χρόνια αργότερα ο Ερντογάν προκάλεσε καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός σχεδίου του ΝΑΤΟ που στόχο είχε να οχυρώσει τις ευρωπαϊκές χώρες ενάντια στη Ρωσία, ενώ το 2020 όταν αποφάσισε να στείλει ερευνητικά πλοία στα ελληνικά ύδατα, συνοδευόμενα μάλιστα από μαχητικά αεροσκάφη, η Γαλλία είχε αναγκαστεί να στείλει πλοία για να στηρίξει την Ελλάδα.



Σήμερα, ο Τούρκος ηγέτης συνεχίζει να λειτουργεί ως το μέλος που θέτει τα εμπόδια, ισχυριζόμενος και πάλι πως Σουηδία και Φινλανδία δείχνουν – σύμφωνα πάντα με τον Τ. Ερντογάν – υπερβολική συμπάθεια προς τους Κούρδους.



Όπως σημειώνουν οι συντάκτες του άρθρου, η στάση του Ερντογάν υπενθυμίζει το μακροχρόνιο πρόβλημα του ΝΑΤΟ – μια συμμαχία που αριθμεί αυτή τη στιγμή 30 μέλη. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να έδωσε στη Συμμαχία μια νέα αίσθηση καθήκοντος ανανεώνοντας τη νατοϊκή αποστολή, αλλά το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να πρέπει να αντιμετωπίσει έναν αυταρχικό ηγέτη που είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει την επιρροή του και τα διαπραγματευτικά του χαρτιά για να κερδίσει πολιτικούς πόντους στο εσωτερικό της χώρας του.



Οι New York Times σημειώνουν πως τελικά αυτή η κατάσταση καταλήγει να λειτουργεί προς όφελος του Ρώσου προέδρου, με τον οποίο ο Τ. Ερντογάν έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια.