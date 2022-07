Νεκρός ο ιδιοκτήτης της Nubilon μετά από ρώσικους βομβαρδισμούς

Νεκρός στο Μικολάιβ κατά τη διάρκεια μαζικών βομβαρδισμών την Κυριακή 31 Ιουλίου βρέθηκε ο Ολοξέι Βαντατούρσκι, γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της Nibulon.

⚡️ Shelling kills agricultural tycoon Vadatursky, his wife.



Oleksiy Vadatursky, 74, and his wife Raisa Vadaturska were killed when Russian shelling hit their house in Mykolaiv in the early hours of July 31, said Vitaly Kim, the governor of Mykolaiv Oblast. pic.twitter.com/9n8XUUGxPo