Μπαράζ Navtex από Τουρκία: Δεσμεύει κατά διαστήματα περιοχές του Αιγαίου μέχρι και τον Δεκέμβριο

Δέκα μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των διερευνητικών και λίγες ώρες μετά την έμμεση πρόσκληση Ερντογάν σε Μητσοτάκη για συνάντηση, η Άγκυρα εξέδωσε σειρά από Navtex δεσμεύοντας, κατά διαστήματα, περιοχές στο Αιγαίο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά, μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν, είχε εμφανιστεί θετικός στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κίνηση που εντάσσεται στην μόνιμη προσπάθεια της Αγκύρας να προβληθεί προς τα έξω ως η δύναμη που επιδιώκει το διάλογο ενόψει και της έναρξης των διερευνητικών στις 25 Ιανουαρίου. Την άποψη πάντως πως στις διερευνητικές θα τεθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν Ελλάδα και Τουρκία επανέλαβε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Αναλυτικά οι NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0050/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0049/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:55)

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0048/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:53)

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N – 025 39.00 E

40 18.00 N – 025 30.00 E

40 35.00 N – 024 58.00 E

40 11.00 N – 024 33.00 E

40 09.00 N – 024 45.00 E

40 20.00 N – 024 56.00 E

40 07.00 N – 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

Επίσης, για τις 19 Ιανουαρίου η Τουρκία προγραμματίζει άσκηση νότια της Λήμνου:



TURNHOS N/W : 0044/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 11:59)

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 19 JAN 21 FROM 1001Z TO 1130Z IN AREA BOUNDED BY;

39 30.00 N-025 33.00 E

39 40.00 N-025 33.00 E

39 40.00 N-025 20.00 E

39 30.00 N-025 20.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 191230Z JAN 21.