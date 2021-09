Νέα συμφωνία μεταξύ NOVA και NBCUniversal

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου φορέα τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξασφάλισε αποκλειστική, πολυετή συμφωνία με την NBCUniversal Global Distribution για τα δικαιώματα πρώτης προβολής σε συνδρομητική τηλεόραση των ταινιών και σειρών της NBCUniversal.

Μερικές από τις νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema μέσω της νέας αυτής συμφωνίας είναι: «F9: The Fast Saga», καθώς και οι οχτώ προηγούμενες ταινίες του franchise «Fast & Furious», συγκλονιστικές δραματικές ταινίες όπως «Let Him Go» με πρωταγωνιστές τον βραβευμένο με Oscar® Kevin Costner και την εξαιρετική Diane Lane, «Every Breath You Take» με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Oscar® Casey Affleck και «Archive» με πρωταγωνιστή τον ανερχόμενο σταρ του Hollywood, Theo James. Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν ακόμα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ταινίες, όπως το συγκινητικό δράμα «Land», με πρωταγωνίστρια την Robin Wright, που κάνει και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, την πολιτική κωμωδία «Irresistible με τους Steve Carell, Rose Byrne και Chris Cooper, καθώς και το «Freaky», μια κωμωδία τρόμου με τον Vince Vaughn.

Επιπλέον, η νέα συμφωνία εξασφαλίζει πολλές οικογενειακές και παιδικές ταινίες της NBCUniversal που έχουν ξεχωρίσει, όπως τις μεγάλες επιτυχίες της DreamWorks Animation «The Boss Baby: Family Business» και «The Croods: A New Age».

Τα κανάλια της Nova θα εμπλουτιστούν και με ακόμα περισσότερες δημοφιλείς ταινίες από την τεράστια ταινιοθήκη της NBCUniversal, με τίτλους όπως «Jurassic Park», «Penguins of Madagascar» και «Over the Hedge», καθώς και με βραβευμένες με Oscar® ταινίες όπως «Milk» και «Brokeback Mountain».

Μέσω της νέας συμφωνίας, η Nova επίσης εξασφάλισε μια εξαιρετική επιλογή τηλεοπτικών σειρών πρώτης προβολής, όπως το αστυνομικό δράμα «The Thing About Pam», που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και στο οποίο πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Oscar® Renee Zellweger στην πρώτη της εμφάνιση της σε τηλεοπτική σειρά, τη σειρά ανθολογίας «Fires», με δημιουργό τον πολυβραβευμένο Tony Ayre, στην οποία πρωταγωνιστεί ένα λαμπερό καστ με σταρ, όπως οι Sam Worthington, Sullivan Stapleton, Miranda Otto και Anna Torv, το «Undeclared War» με σκηνοθέτη τον κάτοχο επτά βραβείων BAFTA Peter Kosminsky και πρωταγωνιστές τον βραβευμένο με Oscar® Mark Rylance και τον δημοφιλή Simon Pegg, καθώς και τις νέες δραματικές σειρές «La Brea» και «Ordinary Joe».

Η Belinda Menendez, President & CRO, Global Distribution and International, NBCUniversal, δήλωσε: «Η Νova αποτελεί για μας πολύτιμο συνεργάτη και έτσι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που τόσες πολλές από τις πιο διακεκριμένες νέες ταινίες και σειρές μας θα κάνουν πρεμιέρα στα κανάλια της στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας».

Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO Nova Media, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταλήξαμε σε μια συμφωνία με την NBCUniversal Global Distribution που θα εμπλουτίσει το περιεχόμενό μας ακόμα περισσότερο, προσφέροντας στους συνδρομητές μας μερικές από τις καλύτερες ταινίες και σειρές. Η νέα συμφωνία υπηρετεί τον στόχο μας να παραδίδουμε περιεχόμενο με μεγάλη ποικιλία και εξαιρετική ποιότητα μέσω των τεσσάρων καναλιών μας Novacinema».

Σχετικά με τη Nova

H Nova παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών pay-TV, broadband internet, σταθερής τηλεφωνίας και ενέργειας σε περίπου 1,4 εκατ. οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις. Η τηλεοπτική πλατφόρμα της Nova περιλαμβάνει το καλύτερο τοπικό και διεθνές περιεχόμενο αθλητισμού, ταινιών, σειρών, παιδικών εκπομπών, ειδήσεων και ντοκιμαντέρ σε περισσότερα από 250 κανάλια. H Nova, με μακρά πορεία στο σκέλος της καινοτομίας, είναι η εταιρία που πρώτη έφερε το internet και το pay-TV στην Ελλάδα. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περίπου 1.000 άτομα και διαχειρίζεται ένα δίκτυο από σχεδόν 100 καταστήματα. Από το 2021 η Nova είναι μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την υποστήριξη της United Group, η Nova υλοποιεί ένα πρόγραμμα αναγέννησης το οποίο έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της προκειμένου να διεκδικήσει εκ νέου μια ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά.

Σχετικά με την NBCUniversal Global Distribution

Η NBCUniversal Global Distribution είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση και τη διανομή των προϊόντων της NBCUniversal σε τηλεοπτικές πλατφόρμες και πλατφόρμες νέων μέσων κάθε τύπου, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και σε περισσότερες από 200 ακόμα περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Το χαρτοφυλάκιο της NBCUniversal περιλαμβάνει μια μεγάλη και πλούσια βιβλιοθήκη με πάνω από 4.500 ταινίες και 120.000 τηλεοπτικά επεισόδια, συμπεριλαμβανομένων νέων και κλασικών τίτλων, εκπομπών χωρίς σενάριο, παιδικών, αθλητικών και ειδησεογραφικών προγραμμάτων μικρής και μεγάλης διάρκειας τις Universal Pictures, Focus Features, Universal Television, UCP, NBCUniversal International Studios, Sky Studios, NBC Late Night properties, DreamWorks Animation, Telemundo και πολλές ακόμα εταιρείες παραγωγής, καθώς και τοπικά παραγόμενο περιεχόμενο από διάφορα μέρη του κόσμου. Η Global Distribution αποτελεί τμήμα της Comcast NBCUniversal.