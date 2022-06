NASA: Συγκροτεί ομάδα για τη διερεύνηση ανεξήγητων φαινομένων τύπου UFO

Τη συγκρότηση ομάδας η οποία θα μελετήσει όλα τα μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα, γνωστά και ως UFO, ανακοίνωση την Πέμπτη ο αμερικανικός Οργανισμός εξερεύνησης του διαστήματος. Η ομάδα θα συγκεντρώσει δεδομένα για «γεγονότα στον ουρανό που δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως αεροσκάφη ή γνωστά φυσικά φαινόμενα -- από επιστημονική άποψη» ανέφερε η NASA.

Σύμφωνα με το CNN ο αμερικανικός οργανισμός ενδιαφέρεται για τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα από την άποψη της ασφαλείας, αν και όπως σημείωσε δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι αποτελούν φαινόμενα εξωγήινης προέλευσης.

Η μελέτη θα ξεκινήσει αυτό το φθινόπωρο και αναμένεται να διαρκέσει εννέα μήνες, με κόστος όχι περισσότερο από 100.000 δολάρια και θα βασίζεται κυρίως σε ανοιχτά δεδομένα και η έκθεση που θα προκύψει θα δημοσιευτεί από τη NASA

«Η NASA πιστεύει ότι τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να υπάρξει τυχόν επιστημονική ανακάλυψη είναι ισχυρά», δήλωσε ο Τόμας Ζερμπούχεν, αναπληρωτής διαχειριστής της Διεύθυνσης Επιστημονικής Αποστολής στα κεντρικά γραφεία της NASA στην Ουάσιγκτον.

NASA is commissioning a study team to start early fall to examine unidentified aerial phenomena (UAP) - observations in the sky that cannot be identified. This team will focus on identifying and collecting available data to scientifically understand UAPs. https://t.co/Tz0aTR6HYT pic.twitter.com/KaF9IyDUB7