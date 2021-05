ΥΠΕΞ Λιβύης προς Τουρκία: Να απομακρυνθούν τα ξένα στρατεύματα και οι μισθοφόροι

Καλούμε την Τουρκία να κάνει βήματα στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των συμπερασμάτων της διάσκεψης του Βερολίνου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας σε κοινή συνέντευξή της με τον Τούρκο ομόλογό της καλώντας ταυτόχρονα τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να συνεργαστεί για να τερματιστεί η παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στη Λιβύη.

Η υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Μοχάμεντ ελ-Μανγκούς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε μαζί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Λιβύη, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Χακάν Φιντάν και άλλους Τούρκους αξιωματούχους εμφανίστηκε ενοχλημένος από την τοποθέτηση της ομολόγου του.

Συγκεκριμένα η υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης ανέφερε: «Υπογραμμίζουμε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στον τερματισμό του πολέμου και για τη διατήρηση της εκεχειρίας. Καλούμε την Τουρκία να κάνει βήματα στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των συμπερασμάτων της διάσκεψης του Βερολίνου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Καλούμε την Τουρκία να συνεργαστεί μαζί μας για να τερματιστεί η παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στη Λιβύη».

#BREAKING

Libyan Foreign Minister Najla Al-Mangoush to Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu: All Foreign Forces & Mercenaries Must Withdraw From Libya.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/SGXoaCGBSP