Ν. Δένδιας: Οι ΗΠΑ είναι ο ιδανικός εταίρος για να πείσει την Τουρκία να αποδεχτεί το Δίκαιο της Θάλασσας

«Oι ΗΠΑ θα ήταν ο ιδανικός εταίρος για να πείσει την Τουρκία να αποδεχτεί τη σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο φόρουμ «EU-US Future» που διοργάνωσε η δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.

Όπως υπογράμμισε, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Αθήνα και η Άγκυρα θα μπορούσαν να λύσουν σχετικά εύκολα τα περισσότερα προβλήματα που ταλανίζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στάθηκε στο γεγονός ότι η Αθήνα και η Ουάσινγκτον έχουν κοινή αντίληψη σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Κινεζικής Θάλασσας, όπου οι ΗΠΑ αντιτάσσονται στις κινεζικές αξιώσεις εναντίον των Φιλιππίνων.

«Οι ΗΠΑ θα ήταν ο ιδανικός εταίρος για να πείσει την Τουρκία ότι κάτι τέτοιο (αποδοχή της σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας) θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον για την ίδια την Τουρκία, ένα πιο σταθερό μέλλον για την περιοχή, και σε πολύ καλύτερες αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Υπάρχουν άπλετα παραδείγματα. Οι ΗΠΑ διαθέτουν μοχλούς επιρροής στην περιοχή και είναι η μόνη δύναμη που επικοινωνεί με ευκολία με σχεδόν όλα τα μέρη και συνεπώς είναι η δύναμη που μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ όλων των μερών στην περιοχή», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στην αξία της ΕΕ, λέγοντας ότι καλείται να διαδραματίσει έναν ρόλο και ότι πρέπει να κατανοήσει ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη, θα πρέπει επίσης να είναι μια μεγάλη γεωπολιτική δύναμη.

Συνεχίζοντας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η άνθιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων οφείλεται στο γεγονός ότι είναι οικοδομημένες πάνω στα ισχυρά θεμέλια των κοινών αξίων.

Όπως είπε, μπορεί η επίκληση στις αξίες να ακούγεται λίγο κοινότυπη, αλλά είναι απαραίτητη σε μια περιοχή, όπου η κοινή αντίληψη περί παγκόσμιας τάξης, κανόνων δικαίου, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Ως εκ τούτου, η Αθήνα επιθυμεί να δει ακόμα μεγαλύτερη αμερικανική παρουσία στην περιοχή, καθώς θεωρεί ότι συμβάλει στην εμπέδωση των διεθνών αξιών και κανόνων που ασπάζεται η ελληνική εξωτερική πολιτική.

«Είχαμε πολύ καλή σχέση με την κυβέρνηση Ομπάμα, με την κυβέρνηση Τραμπ και συνεχίζουμε να έχουμε μια πολύ καλή σχέση με την κυβέρνηση Μπάιντεν. Υπογράψαμε τη νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) με την κυβέρνηση Τραμπ και βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Μπάιντεν για την περαιτέρω επικαιροποίηση της. Θα θέλαμε να δούμε μεγαλύτερη αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Αυτή είναι μια πολύ ταραχώδης περιοχή, και πρέπει να πω ότι όταν οι ΗΠΑ αφήνουν ένα κενό, τότε βλέπουμε άλλες δυνάμεις, οι οποίες δεν μοιράζονται απαραίτητα τη δική μας αντίληψη για τη διεθνή τάξη και τη δημοκρατία, να προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό. Επομένως, η περιοχή χρειάζεται μεγαλύτερη αμερικανική παρουσία και όχι λιγότερη», εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι το πρόβλημα με την τουρκική πλευρά είναι ότι αργά αλλά σταθερά απομακρύνεται από το κεκτημένο της διεθνούς τάξης.

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, αυτή η διεθνής τάξη αποτελεί ένα παράδειγμα που προωθείται από την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

«Αυτό (το αμερικανικό παράδειγμα) αφορά το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία, και επίσης τη συμμετοχή σε μια διεθνή τάξη, η οποία στηρίζεται σε κανόνες. Για παράδειγμα, τα περισσότερα προβλήματα μας με την Τουρκία θα μπορούσαν να λυθούν πολύ εύκολα εάν η Τουρκία αποδεχόταν τη σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας υποστήριξε ότι το Κυπριακό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η Τουρκία αρνείται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της διεθνούς νομιμότητας.

Όπως εξήγησε, η τουρκική πλευρά επιθυμεί μια λύση που βρίσκεται καθαρά εκτός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Με αυτά τα δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να είσαι αισιόδοξος. Αλλά, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Και θέλω να ευχαριστήσω τον ΓΓ του ΟΗΕ που ακριβώς δεν σταματάει την προσπάθεια. Εάν η λογική επικρατήσει, η Τουρκία θα αντιληφθεί ότι η λύση εντός των πλαισίων του ΟΗΕ είναι η καλύτερη επιλογή για τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, αλλά είναι σίγουρα κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

