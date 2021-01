«Μπλόκο» στις εξαγωγές εμβολίων εξετάζει η Κομισιόν - Κόντρα με AstraZeneca

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ΕΕ και την φαρμακευτική AstraZeneca με δημοσιεύματα γερμανικών εφημερίδων να γράφουν ότι το εμβόλιο της κατά του κορονοϊού έχει μικρή αποτελεσματικότητα στα άτομα άνω των 65 ετών, προσδιορίζοντάς την στο 8%, την ώρα που η Κομισιόν φέρεται να εξετάζει μπλόκο των παραδόσεων της Pfizer προς τη Βρετανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, η Κομισιόν μπορεί να μπλοκάρει την παράδοση εμβολίων της Pfizer -που παράγεται στο Βέλγιο- προς το Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από την αποτυχία της AstraZeneca να καλύψει τις απαιτήσεις για 80.000.000 εμβόλια έως το τέλος Μαρτίου.

Αξιωματούχος της ΕΕ είπε στο Reuters πως η AstraZeneca έλαβε προκαταβολή 336 εκατ. ευρώ, όταν η Ένωση «σφράγισε», τον Αύγουστο, τη συμφωνία με την εταιρεία για τουλάχιστον 300 εκατ. δόσεις και οψιόν για άλλα 100 εκατομμύρια.

Από την πλευρά της η AstraZeneca υποστήριξε σήμερα πως ο διευθύνων σύμβουλός της γνωστοποίησε στην ΕΕ ότι η εταιρεία κάνει ό,τι μπορεί, προκειμένου να φέρει το εμβόλιο σε εκατομμύρια Ευρωπαίους το συντομότερο δυνατόν.

Την περασμένη εβδομάδα η AstraZeneca χαμήλωσε μονομερώς τους ρυθμούς παράδοσης των εμβολίων στις χώρες της ΕΕ που επρόκειτο να εκκινήσουν στις 15 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αντίστοιχη επιβράδυνση στον εμβολιασμό του πληθυσμού δεδομένης και της πρόσφατης ανακοίνωσης της Pfizer επίσης περί ελάττωσης της παράδοσης εμβολίων τις προσεχείς εβδομάδες.

Έτσι, σύμφωνα με το Reuters, αντί για 80 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που θα παραδίδονταν ως τα τέλη Mαρτίου, πλέον αναμένεται να παραδοθούν στις χώρες της ΕΕ μόνο 31 εκατ. δόσεις.

Η Επίτροπος Υγείας στις Βρυξέλλες, Στέλλα Κυριακίδου, προειδοποίησε ότι η ΕΕ «θα λάβει ό,τι μέτρα απαιτηθούν ώστε να προστατεύσει τους πολίτες της». Σημείωσε ότι η Επιτροπή απαίτησε «λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων εμβολίων».

Μετά τις συνομιλίες της Δευτέρας με την AstraZeneca, η Κύπρια Επίτροπος ανέφερε σε ανάρτησή της ότι «οι συζητήσεις με την AstraZeneca κατέληξαν σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω έλλειψης σαφήνειας και ανεπαρκών εξηγήσεων. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι ενωμένα: Οι εταιρίες που αναπτύσσουν εμβόλια έχουν κοινωνικές και συμβατικές υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρώσουν.»

