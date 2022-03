Μπάιντεν: Ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία δεν θα είναι ποτέ νικηφόρος

Ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία δεν θα είναι ποτέ νικηφόρος για τον Ρώσο ηγέτη και τους στρατηγικούς τους σκοπούς, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία δεν θα είναι ποτέ νικηφόρος. Ήλπιζε να κυριαρχήσει στην Ουκρανία χωρίς μάχη. Ήλπιζε να σπάσει την ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα. Ήλπιζε να αποδυναμώσει την Διατλαντική Συμμαχία. Ήλπιζε να διχάσει την Αμερική. Απέτυχε», επισήμανε.

Putin’s war against Ukraine will never be a victory.



He hoped to dominate Ukraine without a fight.

He hoped to fracture European resolve.

He hoped to weaken the trans-Atlantic Alliance.

He hoped to split apart America.



He failed.