Σ. Ζαχαράκη: Μελετάται η λειτουργία ξενόγλωσσης τουριστικής σχολής στην Ελλάδα

Ασφάλεια και φιλοξενία είναι η μεγάλη πρόκληση της εφετινής τουριστικής περιόδου για την Ελλάδα, όπως τονίζει σε συνέντευξη της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη σημειώνοντας ότι «το αίσθημα της ασφάλειας που αισθάνθηκαν το 2020 όσοι ήρθαν στην χώρα μας, θέλουμε να διατηρηθεί και φέτος».

Την ίδια στιγμή το στοίχημα για φέτος μεταφράζεται στην επίτευξη δυναμικής ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού σε σχέση με πέρυσι, όταν το 2020 το στοίχημα ήταν να κρατηθεί όρθιος, μπροστά στην πανδημία. «Στοιχεία όπως η εμφάνιση της χώρας μας στις πρώτες θέσεις ενδιαφέροντος από επισκέπτες διεθνώς καθώς η αύξηση των απευθείας πτήσεων προς την Ελλάδα μας, ελπίζουμε να μεταφραστούν σύντομα σε μεγάλη αύξηση κρατήσεων», αναφέρει η υφυπουργός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με το βλέμμα στραμμένο και στον εγχώριο τουρισμό η κ. Ζαχαράκη επισημαίνει ότι περισσότεροι από 600.000 Έλληνες μπορούν να ωφεληθούν φέτος από τα 365.603 vouchers που διατίθενται από το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ. Ήδη από την περασμένη χρονιά και παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, περισσότεροι από 46.000 δικαιούχοι είχαν την ευκαιρία να οργανώσουν το ταξίδι τους στο εσωτερικό της χώρας μέσω του προγράμματος, και μάλιστα με τρόπο εύκολο, δίκαιο και αδιάβλητο, εξήγησε η κ. Ζαχαράκη.

Σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο των θεμάτων που είναι επιφορτισμένη η υφυπουργός, ειδική αναφορά γίνεται στην τουριστική εκπαίδευση, με την κυρία Ζαχαράκη να τονίζει ότι ήδη μελετάται η δυνατότητα λειτουργίας μιας ξενόγλωσσης τουριστικής σχολής στην Ελλάδα. «Η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης ξένων φοιτητών όπου θα επιθυμούν να έρθουν στον 1 από τους 5 πιο δημοφιλείς προορισμούς με τα άξια στελέχη του τουρισμού και τις ποιοτικές υπηρεσίες», αναφέρει.

Στο μεταξύ η κ. Ζαχαράκη δηλώνει περήφανη γιατί μετά από 11 έτη εμπλουτίζεται και ενισχύεται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών των σχολών Υπουργείου Τουρισμού (ΙΕΚ Τουρισμού και ΑΣΤΕ), με νέους όρους. Πλέον, πέραν κατηγοριών επιχειρήσεων οι οποίες ήταν διαθέσιμες είναι δυνατή η πρακτική άσκηση σε: αρτοποιεία, εστιατόρια τα οποία διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, ναυλομεσιτικά γραφεία, εταιρείες Κρουαζιέρας, εταιρείες Γενικών Αντιπροσώπων Πωλήσεων (G.S.A. General Sales Agents), αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων καθώς και εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων.

Ιδιαίτερη ωστόσο έμφαση δίνει η το αρμόδιο υφυπουργείο στην διάδοση των ειδικών και εναλλακτικών συνάμα μορφών τουρισμού. Μεταξύ άλλων ειδική αναφορά γίνεται από την κυρία Ζαχαράκη για το Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Τουρισμού στις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000, που υπογράφτηκε με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον αρμόδιο υφυπουργό Γιώργο Αμυρά και τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.

Στο σκέλος των δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας στον κλάδο του τουρισμού σημειώθηκε ότι προσφάτως ανακοινώθηκαν και περαιτέρω μέτρα στήριξης των εποχικά εργαζομένων (με δυνατότητα αναστολής συμβάσεων, περαιτέρω κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, ένταξη στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας κ.α.).

Σε ό,τι αφορά τέλος τη σύσταση των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) που αποτελεί μεταρρύθμιση του Υπουργείου Τουρισμού η κ. Ζαχαράκη αναφέρει ότι μια σύγχρονη δομή μάνατζμεντ όπως οι DMMO ειναι ικανή να ηγηθεί στη χάραξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, στην κατεύθυνση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, στην στοχευμένη και δυναμική χάραξης στρατηγικής marketing, στην δημιουργία ενός διεθνούς προφίλ καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης για τους προορισμούς της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της υφυπουργού στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποιες οι εφετινές προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό;

Η πανδημική κρίση θέτει όπως και πέρσι έτσι και φέτος μεγάλες προκλήσεις για τον τουρισμό στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Υπάρχει το δεδομένο ότι ο τουριστικός κλάδος έχει πληγεί δυσανάλογα από την κρίση. Υπάρχουν ακόμα αβεβαιότητες, και επιφυλακτικότητα από μέρους κάποιων χωρών όπως είδαμε και με την πρόσφατη περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας. Όμως, με σύμμαχο την εμπειρία 1,5 χρόνου αντιμετώπισης της πανδημίας και πάνω από όλα τον εμβολιασμό, μπορούμε φέτος να προσδοκούμε σε μία καλύτερη τουριστική χρονιά. Το αίσθημα της ασφάλειας που αισθάνθηκαν το 2020 όσοι ήρθαν στην χώρα μας, θέλουμε να διατηρηθεί και φέτος. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας βραβεύτηκε γι'αυτό διεθνώς αλλά επιβεβαιώνεται και από τα χείλη και Ευρωπαίων αξιωματούχων όπως διαπιστώνουμε στις επαφές μας στο εξωτερικό αλλά και στην πρόσφατη Περιφερειακή συνδιάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που έγινε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Αυτή η αίσθηση θέλουμε να υπάρχει στην βαλίτσα του επίσκεψη κατά την αναχώρησή του από την χώρα μας. Ασφάλεια και φιλοξενία.

Το στοίχημα μας πέρυσι ήταν ο τουρισμός να κρατηθεί όρθιος μπροστά στην επέλαση της πανδημίας. Φέτος το στοίχημα είναι να πετύχουμε την δυναμική του ανάκαμψη. Στοιχεία όπως η εμφάνιση της χώρας μας στις πρώτες θέσεις ενδιαφέροντος από επισκέπτες διεθνώς καθώς η αύξηση των απευθείας πτήσεων προς την Ελλάδα μας ελπίζουμε να μεταφραστούν σύντομα σε μεγάλη αύξηση κρατήσεων και μια σεζόν όπου περισσότεροι επισκέπτες θα απολαύσουν την ελληνική εμπειρία με ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσιών.

Τι μήνυμα στέλνετε στους δυνητικούς επισκέπτες της Ελλάδας που το επόμενο διάστημα θα θελήσουν να μας επισκεφτούν;

Το μήνυμα που στέλνουμε με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα είναι ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα ανοίγει, και ανοίγει με απόλυτη ασφάλεια. Είχαμε δεσμευτεί το άνοιγμα να γίνει στις 15 Μαΐου, και τη δέσμευσή μας αυτή την τηρήσαμε απόλυτα. Εστίαση, λιανεμπόριο, μουσεία, χώροι και εκδηλώσεις του πολιτισμού έχουν πλέον ανοίξει στη χώρα μας όπως ακριβώς είχαμε πει. Ελλάδα με τα διαχρονικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον τουρισμό, μπορεί να παρέχει στον επισκέπτη της μία πλήρη ταξιδιωτική εμπειρία, όπως άλλωστε εκφράζεται και από το μότο μας «All you want is Greece». Μία ταξιδιωτική εμπειρία ασφαλή, που περιφρουρείται από ένα πλήρες σχέδιο μέτρων, κανόνων και υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οι εμβολιασμοί σύντομα θα σπάσουν το φράγμα των 5 εκατομμυρίων, και η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ των πρώτων στην ΕΕ σε ημερήσιους και ολοκληρωμένους εμβολιασμούς. Έχει μάλιστα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τα νησιά μας, με δεκάδες να έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμών, ενώ στο σύνολο των νησιών πλην Κρήτης η διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Έχουμε πρωτοστατήσει ως χώρα στην καθιέρωση του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού Covid-19, που αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα τα ταξίδια, χωρίς καμία έκπτωση για την δημόσια υγεία. Η Ελλάδα λοιπόν αποτελεί έναν μοναδικό και ταυτόχρονα ασφαλή προορισμό διακοπών για το 2021, γεγονός που αποδεικνύεται από την ολοένα και πιο έντονη επιθυμία των τουριστών, σε παραδοσιακές αλλά και νέες αγορές, να την επισκεφθούν.

Ποια η πρόκληση της «επόμενης ημέρας» για το υπουργείου τουρισμού στο σκέλος της τουριστικής εκπαίδευσης; Τι επιπτώσεις είχε η πανδημία σε αυτό το πεδίο;

Η βασική συνέπεια της υγειονομικής κρίσης ήταν η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε μορφής. Η τουριστική εκπαίδευση φυσικά δεν μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Όμως, όπως συνέβη γενικά σε επίπεδο λειτουργίας τόσο της Πολιτείας όσο και των πολιτών, η κρίση και οι ανάγκες που δημιούργησε ώθησαν στο να γίνει το επόμενο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Έτσι, και σε επίπεδο τουριστικής εκπαίδευσης, αναπτύχθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και για την επόμενη μέρα ως συμπλήρωμα στην δια ζώσης εκπαίδευση. Αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα για το μέλλον είναι η μέσω της εκπαίδευσης αλλά και μετεκπαίδευσης/ κατάρτισης προετοιμασία των ανθρώπων του ελληνικού τουρισμού για τις απαιτήσεις της νέας μετά Covid εποχής που αναδύεται. Η βελτίωση των όρων λειτουργίας των σχολών μας, η συνάντηση του περιεχομένου με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Αλλά και η ψηφιοποίηση της οργάνωσης σπουδών. Μέσω ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής καταθέσαμε πρόταση για ψηφιακά μητρώα και συστήματα διαχείρισης εκπαιδευομένων και διδασκόντων καθώς για πλατφόρμες παροχής εκπαίδευσης τύπου moodle και eclass όλων των δομών. Προχωράμε στην οργάνωση ψηφιακών εγγραφών όλων των σπουδαστών στις σχολές του Υπουργείου Τουρισμού.

Βελτιώνουμε τα προγράμματα μετεκπαίδευσης που προσφέρονται από το Υπουργείο καθώς από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα προσφέρονται νωρίτερα (στα τέλη του έτους αντί για την άνοιξη για να μην συμπίπτει με την αρχή σεζόν) σε περισσότερους δικαιούχους και σε περισσότερες πόλεις. Παράλληλα καταθέσαμε πρόταση ύψους 46 εκατ ευρώ στο ταμείο Ανάκαμψης για μετεκπαίδευση 20.000 εργαζόμενων στον τουριστικό τομέα στα επόμενα 3 χρόνια σε 7 Θεματικές με σύγχρονη - ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, έργο που ξεκινάει το τέλος 2021.

Συγχρόνως μελετούμε τη δυνατότητα λειτουργίας μιας ξενόγλωσσης τουριστικής σχολής στην Ελλάδα. Η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης ξένων φοιτητών όπου θα επιθυμούν να έρθουν στον 1 από τους 5 πιο δημοφιλείς προορισμούς με τα άξια στελέχη του τουρισμού και τις ποιοτικές υπηρεσίες.

Είμαστε περήφανοι γιατί μετά από μετά από 11 έτη εμπλουτίζουμε και ενισχύουμε σημαντικά την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των σχολών Υπουργείου Τουρισμού (ΙΕΚ Τουρισμού και ΑΣΤΕ), με νέους όρους. Πλέον, πέραν κατηγοριών επιχειρήσεων οι οποίες ήταν διαθέσιμες είναι δυνατή η πρακτική άσκηση σε: αρτοποιεία, εστιατόρια τα οποία διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, ναυλομεσιτικά γραφεία, εταιρείες Κρουαζιέρας, εταιρείες Γενικών Αντιπροσώπων Πωλήσεων (G.S.A. General Sales Agents), αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων καθώς και εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων. Παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ή καταρτιζομένων, η οποία αφορά τον χρόνο εκπόνησής τους. Απαλείφονται οι μέχρι πρότινος ισχύοντες περιορισμοί, ώστε πλέον σπουδαστές και καταρτιζόμενοι μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν την χρονική περίοδο κατά την οποία θα ασκηθούν σε επιχείρηση της επιλογής τους.

Προβλέψαμε δε για πρώτη φορά, τη δυνατότητα πρακτικής σε επιχειρήσεις εντός των χωρών της Ε.Ε.

Τι νέα υπάρχουν από το μέτωπο της καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο του τουρισμού;

Στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας, αναμένονται να υπάρξουν μείζονες εξελίξεις σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θα υπάρξουν τεράστιες προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα και μοναδικές ευκαιρίες. Για να μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, ειδικά στο πεδίο του τουρισμού, απαιτείται ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων μας, οξυδέρκεια και προσαρμοστικότητα. Ήδη σας ανέφερα πώς σχεδιάζουμε να επενδύσουμε έμπρακτα και εμφατικά στο ανθρώπινο μας δυναμικό, που αποτελεί το στήριγμα του ελληνικού τουρισμού του μέλλοντος.

Όσο για την ανεργία, είναι σαφές ότι ο τουρισμός δέχθηκε σημαντικό πλήγμα. Όμως με σειρά μέτρων στήριξης που υπήρξαν (Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών κ.α), σημαντικό ποσοστό θέσεων εργασίας προστατεύθηκαν, ενώ προσφάτως ανακοινώθηκαν και περαιτέρω μέτρα στήριξης των εποχικά εργαζομένων (με δυνατότητα αναστολής συμβάσεων, περαιτέρω κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, ένταξη στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας κ.α.). Ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα στο 17% της απασχόλησης και έμμεσα στο 40%. Η ανάκαμψη του τουρισμού που αναμένεται το 2021 και για την οποία εργαζόμαστε, είναι προφανές ότι θα έχει καταλυτική επίδραση στη δημιουργία περαιτέρω θέσεων εργασίας και για τον τουρισμό και την οικονομία συνολικά.

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι αυτές που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Με τι εργαλεία εξετάζετε την ανάπτυξη αυτών; Τι μήνυμα στέλνετε σε όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτές και τι να αναμένουν από το αρμόδιο υπουργείο το επόμενο διάστημα. Στο μεταξύ το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν οι φωνές για τον αεροπορικό τουρισμό. Υπάρχουν δράσεις του υπουργείου σε αυτό το μέτωπο;

Αποτελεί σταθερή θέση και πεποίθησή μου προσωπικά, ότι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί στη χώρα μας όσο θα μπορούσαν, έχουν την δυνατότητα να αποτελέσουν τον καταλύτη και για την ανάπτυξη αλλά κυρίως για την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Έχουμε όμως τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τις οποίες με συνέπεια προωθούμε και θα προωθήσουμε. Αυτό διαπιστώνω συνεχώς και στις περιοδείες που ξεκίνησα πρόσφατα με της άρση του περιορισμού των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. Υπάρχει πλούτος εμπειριών που η κάθε περιοχή πρέπει να συνθέσει καθώς και πολλές προσπάθειες που πρέπει να συναντηθούν με χάραξη στρατηγικής και συνεχή ανατροφοδότηση.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», έχουμε υποβάλλει σειρά προτάσεων, για μορφές ειδικού τουρισμού όπως ο γαστρονομικός - αγροτουρισμός, ο ορεινός, ο αναρριχητικός, ο καταδυτικός, και ο τουρισμός ευεξίας. Σύντομα δε θα προχωρήσουμε στην σύσταση του εθνικού συμβουλίου Καταδυτικού τουρισμού.

Παράλληλα υλοποιούνται έργα στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για μορφές όπως ο ιαματικός και ο θρησκευτικός τουρισμός, ενώ ως Υπουργείο προωθούμε πρωτοβουλίες και για άλλες μορφές όπως ο συνεδριακός, ο ποδηλατικός ή ο περιπατητικός σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Με στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού και ιστορικού πλούτου προστατευόμενων περιοχών με σεβασμό προς το περιβάλλον, υπογράψαμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον αρμόδιο υφυπουργό Γιώργο Αμυρά και τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Τουρισμού στις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Βασικός αρωγός και υποστηρικτής της προσπάθειας είναι ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης «ΔιαΝΕΟσις» που θα αναλάβει την εκπόνηση σχετικής μελέτης. Ως προς τον αεροπορικό τουρισμό, ήδη ανακοινώσαμε με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, τη δημιουργία για πρώτη φορά διυπουργικής ομάδας εργασίας με σκοπό τη δρομολόγηση σχετικών δράσεων για την αναβάθμιση του αεροπορικού τουρισμού στη χώρα μας, ενώ ήδη προωθούνται αλλαγές του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης και απλούστευσης των διαδικασιών. Πρόσφατα υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με τα Υπουργεία Αμύνης και το Υπουργείο Πολιτισμού για τον στρατιωτικό τουρισμό. Και στο επόμενο διάστημα θα ξεδιπλωθούν ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες από μέρους του Υπουργείου ως προς τον οινοτουρισμό και τη γαστρονομία σύμφωνα με τα πορίσματα της ομάδας εργασίας του Γαστρονομικού τουρισμού με την παράλληλη βελτίωση των όρων παροχής του σήματος επισκέψιμων οινοποιείων όπως και του σήματος ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας ενώ και στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού θεσμοθετούμε επισκέψιμα τυροκομεία, ζυθοποιεία και ελαιοτριβεία. Προχωρούμε δε άμεσα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κατάρτιση ψηφιακού γαστρονομικού χάρτη. Πιστεύουμε πολύ στις ειδικές μορφές τουρισμού ως το στοιχείο εκείνο που μπορεί να προσδώσει μία μοναδική υπεραξία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Η σύσταση Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (DMO) και η δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ένα από τα στοιχήματα του υπουργείου για την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχετε επισκεφτεί αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Τι μηνύματα αφουγκράζεστε από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειών στην προοπτική και αυτοί να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην επόμενη ημέρα για τον ελληνικό τουρισμό;

Η σύσταση των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Τουρισμού η οποία συμπίπτει με την μετά-covid περίοδο και το νέο περιβάλλον που διαμορφώνουν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα από αεροπορικές και tour operator καθώς και οι νέες καταναλωτικές συμπεριφορές των ίδιων των επισκεπτών. Μέσα από τη διαρκή επικοινωνία που επιδιώκουμε στα Περιφερειακά Συμβούλια Τουρισμού αλλά και στις επισκέψεις μας όλο αυτό το διάστημα στους προορισμούς γινόμαστε αποδέκτες της ανάγκης που μεταφέρουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και οι επαγγελματίες τουρισμού. Όλοι έχουν αντιληφθεί ότι την επόμενη μέρα οι μοναχικές πορείες στη διαχείριση του τουριστικού μας προϊόντος δεν έχουν καμία αξία. Ας μην παραβλέπουμε ότι ένα από τα διδάγματα αυτής της περιόδου που διανύουμε και παράγοντας επιτυχίας, αποτελεί η συνεργασία της σημερινής κυβέρνησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μια συνεργασία η οποία είχε ως αποτέλεσμα την προστασία των εργαζόμενων και των ίδιων των επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας. Οι DMMO θα αποτελέσουν την τεχνοδομή όπου η συνεργασία θα επεκταθεί σε όλη την αλυσίδα αξίας του τουριστικού οικοσυστήματος σε κάθε γωνιά της χώρας. Η επόμενη ημέρα απαιτεί σοβαρότητα, επαγγελματισμό και διαχρονικότητα των δράσεων διαχείρισης σε όλη την επικράτεια. Μια σύγχρονη δομή μάνατζμεντ όπως οι DMMO ειναι ικανή να ηγηθεί στη χάραξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, στην κατεύθυνση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, στην στοχευμένη και δυναμική χάραξης στρατηγικής marketing, στην δημιουργία ενός διεθνούς προφίλ καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης για τους προορισμούς της χώρας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η ριζική αλλαγή σε επίπεδο διαχείρισης προορισμού γίνεται σε μια περίοδο κρίσης, αντιμετωπίζοντας την σαν ευκαιρία για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στον τουρισμό.

Στις πρόσφατες επισκέψεις μου στην Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, την Σάμο, τους Φούρνους, την Ικαρία, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και τα Ιωάννινα και στο Ζαγόρι διαπιστώνω μέσα από συζητήσεις ότι η μεγαλύτερη αγωνία των φορέων και τοπικών κοινωνιών είναι φυσικά το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού, η πορεία των εμβολιασμών και το να έχουμε μία δυναμική σεζόν που θα δώσει την απαραίτητη στήριξη στις τοπικές οικονομίες, ειδικά των περιοχών εκείνων που βασίζονται ιδιαίτερα στον τουρισμό. Συζητάμε βέβαια πάντα και για τα μέτρα στήριξης αλλά και για την αγωνία των επαγγελματιών και των εργαζομένων για την διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας. Αλλά πέραν αυτού, και κοιτώντας προς το μέλλον, εξετάζουμε και αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες για τη βέλτιστη δυνατή ανάδειξη των κατά τόπους τουριστικών προορισμών, και των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων και την αναζήτηση νέων αγορών. Η μόνιμη μέριμνα μας ως Υπουργείου είναι να αναπτυχθούν, μεταξύ όλων των μερών που συμβάλλουν στο τουριστικό προϊόν, οι συνέργειες εκείνες που θα βοηθήσουν στην επίτευξη του κοινού μας στόχου: την ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και τη συνεχή βελτίωση της θέσης της χώρας μας στην διεθνή ανταγωνιστική αγορά.

Πρόσφατα ανακοινώσατε την παράταση και για φέτος του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει; Δεδομένων και των περσινών αριθμών voucher που χρησιμοποιήθηκαν, πώς βλέπετε την φετινή εικόνα. Και επιμένω στην ερώτηση καθώς ο εσωτερικός τουρισμός αναμένεται να στηρίξει σημαντικά πολλές περιοχές της χώρας μας.

Ακριβώς γι'αυτό τον λόγο κύριε Χαλκιαδάκη για να μπορέσουν περισσότεροι πολίτες να ταξιδέψουν φέτος στην Ελλάδα μας, προσπαθήσαμε πολύ και πετύχαμε την βελτίωση των όρων του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 365.603 vouchers από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν περισσότεροι από 600.000 Έλληνες. Ήδη από την περασμένη χρονιά και παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, περισσότεροι από 46.000 δικαιούχοι είχαν την ευκαιρία να οργανώσουν το ταξίδι τους στο εσωτερικό της χώρας μέσω του προγράμματος, και μάλιστα με τρόπο εύκολο, δίκαιο και αδιάβλητο.

Τα vouchers που δεν χρησιμοποιήθηκαν πέρυσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φέτος μέχρι 31/12/2021. Φέτος δίνεται η δυνατότητα εξαργύρωσης των vouchers από τους δικαιούχους τους ακόμη και για την περίπτωση διαμονής διάρκειας μικρότερης των 4 διανυκτερεύσεων, όπως αρχικά όριζε το πρόγραμμα. Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό της επιδότησης της διαμονής: για διαμονή διάρκειας 2 ή 3 διανυκτερεύσεων επιδοτείται πλέον το σύνολο του κόστους (ανώτατο ποσό 40Ευρώ/ημέρα κατ' άτομο) ενώ στην περίπτωση 4 διανυκτερεύσεων η επιδότηση ανέρχεται στο 80% της δαπάνης (ανώτατο ποσό 30Ευρώ/ημέρα κατ' άτομο). Τονίζεται ότι, ειδικά για την περίπτωση ΑΜΕΑ, η επιδότηση της διαμονής τους καλύπτει το σύνολο της δαπάνης (100%) για οποιαδήποτε διάρκεια διαμονής επιλέξουν. Θυμίζω ότι τρέχει μέχρι τις 10 Ιουνίου η δυνατότητα ένταξης νέων καταλυμάτων ή τουριστικών γραφείων - παρόχων, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες και τις επιλογές που διατίθενται μέσω του προγράμματος στους δικαιούχους του.Παράλληλα, δρομολογήσαμε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε μέχρι το τέλος της χρονιάς ακόμη 100.000 πολίτες να έχουν τη δυνατότητα παροχής voucher. Θυμίζω ότι κριτήριο για την υποβολή της αίτησης είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ ή τα 28.000 στην περίπτωση οικογένειας, με προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο. Μετά το πέρας της προθεσμίας για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος συνεργασίας των παρόχων, η πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου για την υποβολή νέων αιτήσεων από ενδιαφερομένους. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.