Με Navtex για άσκηση στην Κάρπαθο απαντάει η Τουρκία

Το πρώτο δείγμα γραφής της Άγκυρας, μετά το κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση της υπογραφής Μνημονίου για θαλάσσιες ζώνες μεταξύ του Τ. Ερντογάν και του Λίβυου πρωθυπουργού Φ. Αλ Σαράτζ, ήρθε το απόγευμα με την έκδοση NAVTEX για πραγματοποίηση άσκησης σε μικρή απόσταση ανατολικά της Καρπάθου.

Η Άσκηση (NAVTEX 1425/19) θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία περιλαμβάνεται στην περιοχή την οποία διεκδικεί ως δική της υφαλοκρηπίδα η Τουρκία, βάσει της αυθαίρετης ερμηνείας του Διεθνούς Δικαίου και της παράνομης συμφωνίας την οποία διαπραγματεύεται με τη Λιβύη.

Η Άσκηση έχει προγραμματισθεί να διαρκέσει 4 ώρες και μένει να διαπιστωθεί εάν θα διεξαχθεί κανονικά ή εάν απλώς η Τουρκία ξεκινά να τεστάρει αντιδράσεις στην θαλάσσια αυτή περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας την οποία επιχειρεί να υφαρπάξει.

TURNHOS N/W : 1425/19

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY EXERCISES, ON 02 DEC 19 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N - 027 40.00 E

35 00.00 N - 027 15.00 E

34 40.00 N - 028 00.00 E

35 20.00 N - 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

O πιο κάτω χάρτης δείχνει πώς η Τουρκία θεωρεί ότι έχει θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη και ότι η γραμμή οριοθέτησης είναι στη μέση γραμμή αυτής της ζώνης.

Ν.Μ.