Μασκ: Αυξάνονται οι ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις κατά της Starlink

H δορυφορική ευρυζωνική υπηρεσία Starlink, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ουκρανία, «έχει αντισταθεί στις ρωσικές προσπάθειες παρεμβολής και χακαρίσματος που γίνονται στον κυβερνοπόλεμο» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter o Έλον Μάσκ, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι Ρώσοι «ενισχύουν τις προσπάθειές τους».

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w