Μ. Τσαβούσουγλου: Αναμένουμε πιο εποικοδομητική και ειλικρινή στάση από την Ελλάδα

Λίγες ώρες μετά τις επεισοδιακές κοινές δηλώσεις με τον υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μελβούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο twitter ότι αναμένει «μια πιο ειλικρινή και εποικοδομητική συμπεριφορά».

Agreed w/FM @NikosDendias of #Greece to maintain dialogue.

-Discussed outstanding issues, problems of our minority, fight against terrorism, migration and regional issues.

-Expecting more sincere and constructive attitude from Greece. pic.twitter.com/TBVALOOzo3