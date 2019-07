Μ. Σεντένο: «Θετική και ανοιχτή» επικοινωνία με τον Χρ. Σταϊκούρα

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, Χρήστο Σταϊκούρα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, κάνοντας λόγο για μια «καλή και ανοιχτή συζήτηση» για τις ελληνικές προκλήσεις.

«Σήμερα, είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον νέο υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας Χρήστο Σταϊκούρα (@cstaikouras). Μια καλή και ανοιχτή συζήτηση για τις ελληνικές προκλήσεις. Τον προσκάλεσα να παρουσιάσει τον πολιτικό του σχεδιασμό στο επόμενο Eurogroup στο Ελσίνικι», ανέφερε ο Σεντένο με ανάρτησή του στο twitter.

Today I spoke with the new finance minister of @cstaikouras over the phone. A good and open conversation about Greece’s challenges. I invited him to present his policy plans in the next #Eurogroup in Helsinki. pic.twitter.com/qbbycKh8CE