Μ. Μπλούμπεργκ: Οι μεταρρυθμίσεις του Κυρ. Μητσοτάκη ενθάρρυναν τους επενδυτές να επιστρέψουν στην Ελλάδα

Για επιστροφή παγκόσμιων επενδυτών στην Ελλάδα χάρη στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει λόγο σε μήνυμά του στο twitter ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μάικλ Μπλούμπεργκ. Ο επιχειρηματίας φωτογραφήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και ανέβασε τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό.

«Το πρόγραμμα οικονομικών και ανταγωνιστικών μεταρρυθμίσεων του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους παγκόσμιους επενδυτές να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Είναι ένα καλό σημάδι προόδου και ανάκαμψης. Ευχαριστώ που βρεθήκατε στο Bloomberg», έγραψε ο Αμερικανός επιχειρηματίας.

Greek Prime Minister @kmitsotakis' economic and competitive reform program has encouraged global investors to return to Greece. A good sign of progress and recovery. Thank you for stopping by @Bloomberg. pic.twitter.com/5H391seb54