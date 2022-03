Λιζ Τρας: Αποτρόπαια η τακτική του Πούτιν με τις απαγωγές αμάχων

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας με ανάρτηση της στο Twitter κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο για την «αποτρόπαια» τακτική της Ρωσίας να απαγάγει αμάχους από την Ουκρανία.

Παράλληλα, η Τρας στην ανάρτηση της τόνισε πως ο Πούτιν «καταφεύγει σε μέτρα απελπισίας».

Τα σχόλια της έρχονται σε συνάρτηση με μια έκθεση τς ουκρανικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Zmina» η οποία αναφέρει ότι δεκάδες άμαχοι έχουν αιχμαλωτιστεί από τους Ρώσους.

Επίσης, η οργάνωση ισχυρίζεται πως «χιλιάδες» Ουκρανοί έχουν μεταβεί παρά τη θέλησή τους στη Ρωσία.

Putin continues to use abhorrent tactics against the Ukrainian people, including abducting innocent civilians.



He is not achieving his objectives and is resorting to desperate measures.



Putin must fail in Ukraine. #thetaken https://t.co/ydgbvdZI1P