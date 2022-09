Κομισιόν: Ο Πούτιν θα αποτύχει - Οι 4 προτάσεις για την ενεργειακή κρίση

Σε αναρτήσεις της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν ανέπτυξε τέσσερις άξονες – προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, όπως μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας, πλαφόν στο ρωσικό αέριο, στήριξη των ευάλωτων ομάδων και των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε πως «ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο για να κόψει τις προμήθειες και να χειραγωγήσει τις αγορές ενέργειας της Ευρώπης. Θα αποτύχει».

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθυνόμενη στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε τις εξής τέσσερις προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Η Κομισιόν προετοιμάζει την πρότασή της προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, να διαχειριστούν τις υψηλές τιμές στην ενέργειας».

The @EU_Commission proposal will aim to:



• Reduce electricity demand (peaks)

• Price cap on 🇷🇺 pipeline gas

• Help vulnerable consumers & businesses with revenue from the energy sector

• Enable support to electricity producers facing liquidity challenges linked to volatility