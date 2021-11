Κομισιόν: Ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για αεροπορικές εταιρείες που μεταφέρουν μετανάστες

Μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων των διακινητών που εμπλέκονται ή διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων ως μέρος της ενιαίας απάντησης της EE στην εργαλειοποίηση ανθρώπων στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, προτείνει η Κομισιόν, με τη δημιουργία Ευρωπαϊκής «μαύρης λίστας» αεροπορικών εταιρειών που προωθούν μετανάστες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν, αυτή η ενέργεια θα προσθέσει ένα νέο μέσο στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για την υποστήριξη των κρατών-μελών που πλήττονται από τέτοιες υβριδικές επιθέσεις. Άλλες μορφές στήριξης, ιδίως η ανθρωπιστική βοήθεια, θα πρέπει να συνοδεύουν τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτού του μέσου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαμήνυσε ότι «οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης της ΕΕ μέσω της εργαλειοποίησης των ανθρώπων δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Η ΕΕ είναι ενωμένη και προχωρά σε διάφορες ενέργειες για την επίλυση της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία. Σήμερα, παρουσιάζουμε νέα πρόταση για τη μαύρη λίστα μεταφορέων που εμπλέκονται σε παράνομο εμπόριο ή διακίνηση ανθρώπων στην ΕΕ, όπως ανακοίνωσα για πρώτη φορά πριν από δύο εβδομάδες. Δεν θα δεχθούμε ποτέ την εκμετάλλευση ανθρώπων για πολιτικούς σκοπούς».

Belarus is leading a hybrid attack against the EU.



The EU as a whole is being challenged.



We stand in solidarity with Lithuania, Poland and Latvia.



🇪🇺 acts on 4 tracks:



• Humanitarian support

• Diplomatic outreach to countries of origin

• Sanctions

• Border protection pic.twitter.com/h1HdPrpCKd