Κίεβο: Δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις Μέρκελ για την πολιτική της έναντι του Πούτιν

Το Κίεβο δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις που έδωσε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, η οποία υπερασπίστηκε χθες την πολιτική της προσέγγισης με τη Ρωσία.

Η Μέρκελ, που έχει αποσυρθεί από την πολιτική έπειτα από 16 χρόνια στην καγκελαρία της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας, είπε ότι «δεν θα ζητήσει συγγνώμη» επειδή προέταξε τη διπλωματία και το εμπόριο στην προσπάθειά της να αποτρέψει έναν πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, την κατηγόρησε ωστόσο σήμερα ότι στήριξε την κατασκευή του αμφιλεγόμενου αγωγού Nord Stream 2 που θα μετέφερε το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Γερμανίας. «Εάν η καγκελάριος Μέρκελ γνώριζε ανέκαθεν ότι η Ρωσία ετοίμαζε πόλεμο και ότι ο στόχος του Πούτιν είναι να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε γιατί κατασκεύαζε τον Nord Stream 2», έγραψε στο Twitter.

If Сhancellor #Merkel always knew that 🇷🇺 was planning a war and Putin's goal is to destroy the EU, then why would build the Nord Stream 2? "I was not naive" – said the chancellor. Then why did you shoved 🇪🇺 on the 🇷🇺 oil/gas needle? And why does 🇩🇪 have to fix this mistakes now?