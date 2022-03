Κίεβο: Αποσύρονται ορισμένες ρωσικές μονάδες - Βομβαρδισμοί πόλεων, 4 νεκροί στο Χάρκοβο

Συνεχίζεται για 30η ημέρα η εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία με την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων να απέχει παρασάγγας από το σχεδιασμό των Ρώσων. Μετά τους βομβαρδισμούς δεξαμενών καυσίμων στα περίχωρα του Κιέβου και την καταστροφή του ρωσικού αποβατικού πλοίου που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Μπερντιάνσκ, στην Αζοφική Θάλασσα, οι ουκρανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι ορισμένες ρωσικές στρατιωτικές μονάδες έχουν αρχίσει να αποσύρονται από τις περιοχές στις οποίες είχαν αναπτυχθεί λόγω μεγάλων απωλειών.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο σε ενημέρωσή του για την κατάσταση στα πεδία των μαχών νωρίς σήμερα υποστήριξε ότι ορισμένες ρωσικές μονάδες αποσύρθηκαν στη Ρωσία καθώς έχασαν τους μισούς τους άνδρες. Τον ισχυρισμό αυτό διέψευσε το ρωσικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσιεύοντας ένα βίντεο που δείχνει κορυφαίο Ρώσο στρατηγό στα περίχωρα του Κιέβου.

Σύμφωνα ωστόσο με το πρακτορείο nexta, η πληροφορία δεν αληθεύει, καθώς, όπως αναφέρει, από τον έλεγχο των φωτογραφιών οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι βρισκόταν περίπου 50 χλμ. μακριά από το Κίεβο.

#Russian Defense Ministry released a video of #Putin's general's alleged visit to a front line, allegedly 30 kilometers from Kyiv.



However, journalists came to the conclusion that the video was filmed on the territory of a secondary school 50 kilometers away from Kyiv. pic.twitter.com/EOmRO0zela