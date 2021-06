Euro 2020: Κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο ο Κ. Έρικσεν - Σε σταθερή κατάσταση λένε UEFA και ποδοσφαιρική ομοσπονδία Δανίας

Σοκ στο ματς Δανίας – Φινλανδίας για το Euro 2020, καθώς την ώρα του αγώνα κατέρρευσε ο Κρίστιαν Έρικσεν, με τους ιατρούς να του κάνουν τεχνητή αναπνοή. Ο ποδοσφαιριστής της Δανίας κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Φινλανδία για το δεύτερο όμιλο του EURO.



Το ματς που ήταν στο 0-0, διεκόπη. Ο άσσος της Ιντερ έπεσε μόνος του καθώς περίμενε να υποδεχθεί την μπάλα. Τα ιατρικά τιμ των δύο ομάδων προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, ενώ με τους συμπαίκτες του να σχηματίζουν ένα τείχος γύρω του τον μετέφεραν στα αποδυτήρια με φορείο.

H Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας ανακοίνωσε πως ο Κρίστιαν Ερικσεν έχει τις αισθήσεις του και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.





Με ανάρτησή της στο twitter η UEFA αναφέρει ότι ο Δανός παίκτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έχει σταθεροποιηθεί.

«Μετά την ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αφορά τον παίκτη της Δανίας Christian Eriksen, πραγματοποιήθηκε συνάντηση κρίσης με τις δύο ομάδες και τους αξιωματούχους του αγώνα και περαιτέρω πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στις 19:45. Ο παίκτης έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και έχει σταθεροποιηθεί», αναφέρει η UEFA.

