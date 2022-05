Καταστροφή σκυθικών τάφων 1.000 ετών στη Χερσώνα καταγγέλλει το Κίεβο

Τα ρωσικά στρατεύματα φέρονται να καταστρέφουν ιστορικούς τάφους στη Χερσώνα της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ουκρανίας. Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανάρτησή του ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν σκυθικούς τάφους 1.000 ετών στη Χερσώνα.

Το υπουργείο φέρεται να είχε ενημερωθεί από αξιωματούχους της Χερσώνας που είναι αρμόδιοι για την επιθεώρηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

The invaders are destroying thousand-year-old Scythian tombs in Kherson region by arranging firing positions on them – #Kherson Regional Inspection on the Protection of Cultural Heritage Objects informed.#WeAreUkraine

🔗 https://t.co/TtHbI6yBko pic.twitter.com/hZj4213RlH