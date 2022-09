James Webb: Φωτογραφίες εξωπλανήτη για πρώτη φορά

Έναν εξωπλανήτη κατάφερε να φωτογραφίσει, για πρώτη φορά, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA. Πρόκειται για έναν νέο -σε ηλικία- γίγαντα αερίου, που σημαίνει ότι δεν έχει βραχώδη επιφάνεια και δεν θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος, ο οποίος έχει μάζα περίπου 6 έως 12 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία. Οι αστρονόμοι τον ανακάλυψαν το 2017, μέσω του Μεγάλου Τηλεσκοπίου στη Χιλή.

Στις εικόνες ο πλανήτης διακρίνεται σε διαφορετικά φίλτρα φωτός όπως λαμβάνονται από τα διαφορετικά όργανα του τηλεσκοπίου, καθώς το «υπέρυρθο βλέμμα» του Webb συλλαμβάνει κόσμους αόρατους στο ανθρώπινο μάτι.

Baby’s first exoplanet capture. 🍼 @NASAWebb took its first direct image of a planet outside of our solar system, roughly six to 12 times the mass of Jupiter.



