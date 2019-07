Ιρανός ΥΠΕΞ: Μόνο η σύνεση και η προνοητικότητα θα εξαλείψουν τις εντάσεις

«Η σύνεση και η προνοητικότητα» θα μπορούσαν να εξαλείψουν τις εντάσεις μεταξύ της χώρας του και της Βρετανίας, τόνισε ο Ιρανός υπουργός των Εξωτερικών, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, μετά την κατάσχεση από την Τεχεράνη του -υπό βρετανική σημαία- δεξαμενόπλοιου Stena Impero.

«Έχοντας αποτύχει να παρασύρουν τον Ντόναλντ Τραμπ στον Πόλεμο του Αιώνα και φοβούμενοι την κατάρρευση της ομάδας του, ο Τζον Μπόλτον στρέφει την χολή του κατά της Βρετανίας, ελπίζοντας ότι θα την τραβήξει στο βάλτο», έγραψε ο Ιρανός ΥΠΕξ στο Twitter. «Μόνο η σύνεση και η προνοητικότητα μπορούν να εμποδίσουν αυτά τα τεχνάσματα».

Make no mistake:



Having failed to lure @realDonaldTrump into War of the Century, and fearing collapse of his #B_Team, @AmbJohnBolton is turning his venom against the UK in hopes of dragging it into a quagmire.



Only prudence and foresight can thwart such ploys.