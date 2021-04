ΗΠΑ: Εκτός προγράμματος κατασκευής των μαχητικών F-35 η Τουρκία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδοποίησαν επισήμως την Τουρκία ότι τέθηκε εκτός του προγράμματος κατασκευής των μαχητικών αεροσκαφών F-35 μετά την ανάκληση του μνημονίου κατανόησης του 2016 που είχε υπογραφεί από εννέα χώρες οι οποίες συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

