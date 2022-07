Ηλεκτρονικά βραχιολάκια, το νέο αξεσουάρ στο Οργουελικό σύστημα της Κίνας

Η πανδημία του κορονοϊού τα τελευταία δύο χρόνια αποδείχθηκε στην Κίνα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ένα πρωτόγνωρων διαστάσεων ηλεκτρονικό upgrade του διαβόητου «συστήματος κοινωνικής πίστωσης» της Κίνας, που δεν είναι κάτι άλλο από ένα συνεχές φακέλωμα της συμπεριφοράς των πολιτών και των εταιρειών από το Καθεστώς, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή εικόνα για την «αξιοπιστία» και τη συμμόρφωση τους. Με πρόθεση, βέβαια, όχι να μοιράσουν επαίνους, αλλά να είναι σε επιφυλακή για τυχόν αντιδράσεις και κοινωνικές αναταραχές και να «καλουπώσουν» τις συμπεριφορές.

Η πρόσφατη απόφαση για τα βραχιόλια καραντίνας, που θα τεθούν σε κυκλοφορία την Παρασκευή, στο Χονγκ Κονγκ και θα είναι υποχρεωτικά για άτομα που έχουν βρεθεί θετικά και βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα φύγουν από το κτίριο κατά την περίοδο απομόνωσής τους, προσομοιάστηκε από τον αμερικανικό Τύπο με «ηλεκτρονικές χειροπέδες» στους πολίτες, καθώς τα στοιχεία με τα οποία θα τροφοδοτούν τις Αρχές θα μπορούν να «αξιοποιηθούν» μελλοντικά με περιοριστικό αποτέλεσμα για τον πολίτη αλλά όχι για υγειονομικούς λόγους.

Αυτό εξάλλου αποδείχθηκε περίτρανα με τη εκμετάλλευση από τις Αρχές των κωδικών υγείας που μπήκαν στα κινητά των πολιτών για να παρακολουθείται το ιστορικό υγείας τους εν μέσω πανδημίας.

Για παράδειγμα, η αγορά ενός φαρμάκου για κρυολόγημα μπορούσε να αλλάξει το στάτους της υγείας τους και όταν για παράδειγμα προσπαθούσαν να εισέλθουν σε δημόσιο κτίριο, σκανάροντας τον κώδικα QR της εφαρμογής τους, το κινητό τους άρχιζε να χτυπάει με την προειδοποίηση ότι έπρεπε προηγουμένως να κάνουν τεστ για Covid και βέβαια δεν έμπαιναν ποτέ στο κτίριο.

China’s health QR code system is ripe for abuse and must not outlast Covid https://t.co/u2ikKyBdBc