Αυτοκίνητο: Ηλεκτρικά SUV στην υπηρεσία του μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος

Επιταχύνοντας το βήμα της προς το μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, στο οποίο φιλοδοξεί να φτάσει μέχρι το 2050, η Volkswagen αποφάσισε να λανσάρει ένα τουλάχιστον νέο ηλεκτρικό μοντέλο κάθε χρόνο, έχοντας ενδιάμεσο στόχο την αύξηση του μεριδίου των ηλεκτρικών της προτάσεων στο 70% των πωλήσεών της μέχρι το 2030. Τα δύο νέα ηλεκτρικά – και εμφανώς coupe – SUV της, ID.5 & ID.5 GTX, υπηρετούν εμφανώς αυτή τη στρατηγική.

Ενδεχομένως να είναι και περιττό, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι ηλεκτρικό αυτοκίνητο που βλέπετε στις φωτογραφίες στις φωτογραφίες σε δύο εκδόσεις, ως Volkswagen ID.5 & Volkswagen ID.5 GTX είναι στενότατος συγγενής του επίσης πλήρως ηλεκτρικού ID.4 που διατίθεται ήδη από πέρυσι στην αγορά της χώρας μας. Πρόκειται για ένα νέο δυναμικό coupé SUV μηδενικών ρύπων της Volkswagen, που φιλοδοξεί να εισάγει τη μάρκα σε μία νέα αγορά premium ηλεκτρικών οχημάτων.

Κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς

Το ολοκαίνουργιο E-SUV coupé είναι κτισμένο στην σπονδυλωτή πλατφόρμα ΜΕΒ που έχει εξελίξει το Group ειδικά για την ηλεκτροκίνηση και ως ID.5 εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα, ενώ στην πιο σπορ έκδοσή του, ID.5 GTX, διαθέτει δύο κινητήρες που προσφέρουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της τετρακίνησης. Ενώ πέραν του design η Volkswagen υπόσχεται ότι το νέο της μοντέλο θα μας εντυπωσιάσει και με το software που συνοδεύεται και είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.

Το νέο μοντέλο, λοιπόν, θα κυκλοφορήσει ως Volkswagen ID.5 με σύστημα κίνησης στους πίσω τροχούς, με ισχύ 174 PS (128 kW) ή 204 PS (150 kW) και ως ID.5 GTX με ισχύ 299 PS (200 kW) που προέρχεται από δύο ηλεκτροκινητήρες που προσφέρουν μόνιμη «ηλεκτρική» τετρακίνηση, ένα μόνιμου μαγνήτη στον πίσω άξονα και ένα ασύγχρονο στον μπροστινό. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα στο τελευταίο είναι 6,3 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα στα 180 χλμ./ώρα. Για όλες τις εκδόσεις η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 77 kWh ενώ η αυτονομία φτάνει τα 520 χλμ. (WLTP).

To design του μοντέλου χαρακτηρίζεται από τις coupé γραμμές που εκτός άλλων εξασφαλίζουν εξαιρετική αεροδυναμική (Cd 0,26, ID.5). Με εξωτερικό μήκος 4,60 μέτρα και μεταξόνιο 2,77 μέτρα, το εσωτερικό του ID.5 προσφέρει χώρους αντίστοιχους ενός συμβατικού SUV από την επόμενη κατηγορία και άνω, με εντυπωσιακή αίσθηση ευρυχωρίας για όλους τους επιβάτες. Ανάλογα με τη θέση της πλάτης των πίσω καθισμάτων, ο χώρος αποσκευών μπορεί να κυμαίνεται από 549 έως 1.561 λίτρα.

Υψηλή τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Ο χειρισμός, σχεδόν εντελώς απαλλαγμένος από διακόπτες και κουμπιά, γίνεται μέσω δύο οθονών, μία συμπαγή πίσω από το τιμόνι και μία αφής στο κέντρο, με διαγώνιο 12 ίντσες (στάνταρ), ενώ διαθέσιμη είναι και λειτουργία φυσικού φωνητικού ελέγχου “Hello ID.”. Το ID. Light, μια φωτεινή λωρίδα κάτω από το παρμπρίζ, προσφέρει διαισθητική υποστήριξη στον οδηγό, σε επικίνδυνες καταστάσεις ή κατά την πλοήγηση του οχήματος. Διατίθεται και head-up-display επαυξημένης πραγματικότητας, με τις εντολές του συστήματος πλοήγησης να εμφανίζονται στο οπτικό πεδίο του οδηγού, περίπου 10 μέτρα μπροστά από το όχημα.

Οι προβολείς και τα πίσω φώτα είναι εξοπλισμένα με την τελευταία τεχνολογία LED ενώ διατίθεται και το IQ.LIGHT LED matrix (στάνταρ στο ID.5 GTX). Τα πίσω φωτιστικά είναι επίσης LED, μοιάζουν με γλυπτά με τρισδιάστατη σχεδίαση (επίσης στάνταρ στο ID.5 GTX) και λάμπουν με ασυνήθιστο επίπεδο έντασης.

Το νέο μοντέλο διαθέτει πλήρως δικτυωμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού: Το Travel Assist επεξεργάζεται ακόμα μεγαλύτερο πλήθος δεδομένων, με επικοινωνίας Car2X, αλληλεπιδρά με τα Adaptive Cruise Control και Lane Assist και κάνει την οδήγηση πιο εύκολη – χάρη στην εν μέρει αυτοματοποιημένη οδήγηση – καθώς και πιο ασφαλή. Την ίδια στιγμή, με το σύστημα Park Assist Plus το αυτοκίνητο εκπαιδεύεται σε διαδικασίες παρκαρίσματος και είναι σε θέση να επαναλαμβάνει συγκεκριμένες μανούβρες, καθιστώντας το παρκάρισμα πιο εύκολο.

Τα ID.5 και ID.5 GTX μπορούν να φορτιστούν με ισχύ έως 11 kW σε σημείο φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος ή Wallbox. Επιπλέον, μόλις δημιουργηθεί κατάλληλη υποδομή, θα είναι δυνατή η αμφίδρομη φόρτιση – με την περίσσεια ισχύος να επανατροφοδοτείται στο δίκτυο. Σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης, τα μοντέλα μπορούν να φορτιστούν με ισχύ έως και 135 kW. Σε μόλις 30 λεπτά της ώρας, η μπαταρία μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια για αυτονομία 390 χλμ. (ID.5) ή 320 χλμ. (ID.5 GTX).

Way to Zero

Η Volkswagen μετασχηματίζεται σταδιακά σε πάροχο υπηρεσιών σύγχρονης κινητικότητας, μέσα από την ηλεκτροκίνηση και την ψηφιοποίηση, υλοποιώντας τη στρατηγική ACCELERATE!.

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η στρατηγική Way to Zero: Έως το 2030, η Volkswagen στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα ανά όχημα κατά 40% και να καταστεί κλιματικά ουδέτερη το αργότερο έως το 2050. Μέχρι το 2030, τουλάχιστον το 70% των πωλήσεων της μάρκας στην Ευρώπη θα προέρχεται από ηλεκτρικά οχήματα, που ισοδυναμεί με σημαντικά περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα. Στη Βόρεια Αμερική και την Κίνα, ο στόχος είναι τα ηλεκτρικά οχήματα να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% των πωλήσεων.

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η Volkswagen θα λανσάρει κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα νέο ηλεκτρικό όχημα σε όλες τις βασικές κατηγορίες έως το 2025. Ενώ το τελευταίο μοντέλο της με κινητήρα εσωτερικής καύσης αναμένεται να βγει από τη γραμμή παραγωγής μεταξύ 2033 και 2035, οπότε όλα τα προϊόντα της εταιρίας θα είναι ηλεκτρικά.

