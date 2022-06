Ζελένσκι: Η υποψηφιότητα της Ουκρανίας στην ΕΕ ενισχύει την Ευρώπη - Η Ρωσία απειλεί την ελευθερία

Η επίσημη υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μεγάλο βήμα προς την ενίσχυση της Ευρώπης σε μια εποχή που η Ρωσία δοκιμάζει την ελευθερία και την ενότητά της, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία συνεχίζει τη μαζική επίθεση στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters. Σήμερα, συμπληρώνονται σήμερα τέσσερις μήνες από την εισβολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία πυροδότησε τη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, καθώς και τον ξεριζωμό εκατομμύρια άλλων, μετατρέποντας πόλεις σε ερείπια.

Η εισβολή έχει επίσης δημιουργήσει παγκόσμια ενεργειακή και επισιτιστική αναταραχή. Καθώς δεν πέτυχαν γρήγορη νίκη, με κατάληψη του Κιέβου, οι δυνάμεις του Πούτιν επικεντρώνονται τώρα στον έλεγχο της ανατολικής Ουκρανίας σε έναν «πόλεμο φθοράς» χωρίς τέλος, με τον κίνδυνο η σύγκρουση να εξαπλωθεί στην Ευρώπη.

Ο Ζελένσκι ανέφερε απευθυνόμενους στους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες χθες Πέμπτη ότι η απόφασή τους να αποδεχθούν την υποψηφιότητα του Κιέβου ήταν από τις πιο σημαντικές για την Ουκρανία από τότε που διαχωρίστηκε από τη Σοβιετική Ένωση πριν από 31 χρόνια.

«Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν είναι μόνο προς όφελος της Ουκρανίας. Αποτελεί ταυτόχρονα το μεγαλύτερο βήμα για την ενίσχυση της Ευρώπης σε μια περίοδο που ο ρωσικός πόλεμος δοκιμάζει την ικανότητά μας να διατηρήσουμε την ελευθερία και την ενότητά μας», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Ιστορική στιγμή»

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έγραψε στο Twitter μετά την απόφαση: «Μια ιστορική στιγμή», προσθέτοντας «το μέλλον μας είναι μαζί».

Historic agreement. Historic decision.



Today, we have decided to grant candidate status to Ukraine and Moldova.



And we are ready to grant candidate status to Georgia once priorities will be addressed.



🇪🇺🇺🇦🇲🇩🇬🇪#EUCO pic.twitter.com/c5JikGSSyE