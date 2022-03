Η Premier League ανακοίνωσε τον αποκλεισμό του Αμπράμοβιτς από την προεδρία της Τσέλσι

Το διοικητικό συμβούλιο της Premier League απέκλεισε επίσημα τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, από την προεδρία της Τσέλσι.

«Μετά την επιβολή κυρώσεων από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το συμβούλιο της Premier League απέκλεισε τον Ρομάν Αμπράμοβιτς από την προεδρία της Ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι», ανέφερε η Premier League.

«Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δεν επηρεάζει την ικανότητα του συλλόγου να προπονείται και να παίζει τα παιχνίδια του, όπως ορίζεται στους όρους άδειας που εκδόθηκε από την κυβέρνηση, η οποία λήγει στις 31 Μαΐου 2022», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.



