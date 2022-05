Η Moderna «μπαίνει» στις δοκιμές εμβολίων κατά της ευλογιάς των πιθήκων

H Moderna πραγματοποιεί προκλινικές δοκιμές εμβολίων κατά της ευλογιάς των πιθήκων, καθώς η ασθένεια εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε σήμερα πως έχουν καταγραφεί 131 επιβεβαιωμένα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων και άλλα 106 ύποπτα κρούσματα αφότου καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα στις 7 Μαΐου εκτός των χωρών όπου εξαπλώνεται συνήθως.

Η Moderna δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με εμβόλια κατά της ευλογιάς των πιθήκων.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών των ΗΠΑ δήλωσαν πως η κυβέρνηση είναι στη διαδικασία έγκρισης δόσεων του εμβολίου Jynneos κατά της ευλογιάς, που έχει παρασκευαστεί από την Bavarian Nordic A/S για χρήση στα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων.

