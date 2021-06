Η Δανία πάλεψε και για τον Έρικσεν, αλλά έχασε με 2-1 από το Βέλγιο

Στο πρώτο ματς της Δανίας μετά την ανακοπή καρδιάς και την επαναφορά του Κρίστιαν Ερικσεν (το περασμένο Σάββατο στην ήττα με 1-0 από τη Φινλανδία) υποδέχθηκε το Βέλγιο στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του EURO και το ματς έληξε με 2-1 υπέρ των «κόκκινων διαβόλων». Εξασφάλισαν την πρόκριση στους «16».

Με τον 29χρονο Δανό μέσο να παρακολουθεί από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, οι σχεδόν 25.000 θεατές μαζί με τους ποδοσφαιριστές και τα τεχνικά τιμ των δύο ομάδων, άρχισαν να χειροκροτούν ως αναγνώριση της μεγάλης του νίκης στο 10ο λεπτό του αγώνα. Νωρίτερα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας ανακοίνωσε πως θα του εμφυτευθεί αυτόματος απινιδωτής, με τους γιατρούς να κρίνουν πως είναι απαραίτητος. Αν και ακόμη είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί αν θα καταφέρει να συνεχίσει την καριέρα του ή όχι, να σημειώσουμε πως τέτοια συσκευή έχει στην καρδιά και ο αμυντικός της Εθνικής Ολλανδίας και του Αγιαξ, Ντάλεϊ Μπλιντ, ο οποίος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

