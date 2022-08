Ερντογάν: Γερμανία και Γαλλία όργανα της ελληνικής-ελληνοκυπριακής προπαγάνδας

Επίθεση εναντίον της Γερμανίας και της Γαλλίας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δήλωση του σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, κατηγορώντας τις δύο χώρες ότι αποτελούν εργαλεία της ελληνικής και της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας.

«Δυστυχώς η Γερμανία και η Γαλλία είναι εργαλεία ελληνικής και της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι απαράδεκτο να επικρίνεται η χώρα μας με ανακριβείς εκτιμήσεις, ενώ συγχωρούμε τα βήματα της Ελλάδας που αγνοούν το διεθνές δίκαιο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία έχει αποδείξει τη θέση της υπέρ της Ευρωπαϊκής σταθερότητας καθώς υπήρξε πρωτοπόρος στη λύση της παγκόσμιας κρίσης των σιτηρών.

Turkish President Erdogan: It is unacceptable to criticize our country with inaccurate assessments while condoning Greece's steps that disregard international law