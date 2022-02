Γαλλικό Πρακτορείο: Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε έναν νεκρό σε εχθροπραξίες

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης είναι νεκρός και έξι τραυματίες, σε εχθροπραξίες στο ανατολικό τμήμα της χώρας σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παράλληλα μεταδίδει ότι η Ρωσία θεμελίωσε διπλωματικές σχέσεις με τις υπό απόσχιση περιοχές.

