Φον ντερ Λάιεν: Ιστορία επιτυχίας η έναρξη του εμβολιασμού

Tην αισιοδοξία που επικρατεί με τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού να ξεκινά σύντομα στην ΕΕ εκφράζει η Ούρσολα Φον ντερ Λάειν με μήνυμά της στο οποίο τονίζει ότι πρόκειται για «μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας».



Η ανάρτησή της συνοδεύεται από στιγμιότυπα της πανδημίας και αποσπάσματα ομιλιών της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιγράφουν τον δρόμο που διένυσε η ΕΕ μέχρι να φτάσει η στιγμή τα εμβόλια να είναι διαθέσιμα στους Ευρωπαίους πολίτες.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημειώνει: «O κορωνοϊός άλλαξε τη ζωή μας και έφερε την τραγωδία. Αλλά τώρα υπάρχει ελπίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων κατά της COVID19. Έχουμε εξασφαλίσει δόσεις για ολόκληρο τον πληθυσμό μας. Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει σύντομα. Μια ευροπαϊκή ιστορία επιτυχίας».

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε μήνυμα ελπίδας ότι «μαζί μπορούμε να νικήσουμε αυτόν τον ιό».

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε:

«Φέτος τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά. Αλλά σήμερα το μήνυμά μου είναι αυτό της ελπίδας: μαζί μπορούμε να νικήσουμε αυτόν τον ιό.

Σε μόλις δύο ημέρες, ξεκινά ο εμβολιασμός στην ΕΕ.

Όταν εμβολιαστούν αρκετοί άνθρωποι, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε πίσω τις κανονικές ζωές μας. Μέχρι τότε, να μείνετε ασφαλείς. Καλά Χριστούγεννα».

