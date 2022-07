Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δικαίωση της Ελλάδας έναντι της Δανίας για τη χρήση του όρου φέτα

Το Ευρωπαικό Δικαστήριο με σημερινή του απόφαση έκρινε οριστικά τον πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Δανίας για την χρήση του όρου φέτα, αποφασίζοντας ότι η δεύτερη παρανομεί χρησιμοποιώντας τον όρο σε προιόντα της που εξάγει σε τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση «η Δανία παρέβη τις υποχρεώσεις της παραλείποντας να λάβει μέτρα ώστε να θέσει τέρμα στη χρήση της ονομασίας «φέτα» για τυριά τα οποία προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες» ενώ προσθέτει ότι παραλείποντας να λάβει μέτρα ώστε να προλάβει και να σταματήσει αυτού του είδους τη χρήση στο έδαφός της, παρέβη τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό 1151/2012.

#ECJ: By failing to stop the use of the designation #Feta for cheese intended for export to third countries, Denmark has failed to fulfil its obligations under #EUlaw #PDO 👉https://t.co/ATb3CgbPxg