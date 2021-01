Ευρ. Οργανισμός Φαρμάκων: «Πράσινο φως» για το εμβόλιο της AstraZeneca

«Ο ΕΜΑ συστήνει να χορηγηθεί υπό προϋποθέσεις άδεια κυκλοφορίας για το εμβόλιο κατά της Covid-19 της AstraZeneca (...) για ανθρώπους από 18 ετών», αναφέρει σε ένα δελτίο τύπου η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

Πρόκειται για το τρίτο εμβόλιο που παίρνει το πράσινο φως για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από εκείνα των Pfizer/BioNTech στις 21 Δεκεμβρίου και της Moderna στις 6 Ιανουαρίου.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine AstraZeneca to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. 👉Read our press release: https://t.co/YDbOvZEMUN pic.twitter.com/Sbj6TdlGTW

Το εμβόλιο της AstraZeneca επέδειξε αποτελεσματικότητα περίπου 60% στις κλινικές δοκιμές, στις οποίες βασίστηκε για την απόφασή του, επισημαίνει ο ΕΜΑ σε μια ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή αποτελέσματα για ανθρώπους άνω των 55 ετών προκειμένου να υπολογιστεί πόσο καλά το εμβόλιο θα λειτουργούσε για αυτήν την ομάδα, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Εντούτοις, επισημαίνει πως αναμένει πως θα παρέχει προστασία και ότι το εμβόλιο μπορεί να δοθεί σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους.

«Καθώς υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά» τους στους άνω των 55 ετών, «οι επιστήμονες του ΕΜΑ εκτιμούν πως το εμβόλιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στους ηλικιωμένους» επισημαίνει ο ευρωπαϊκός οργανισμός.

«Με αυτήν την τρίτη θετική γνώμη, διευρύναμε περαιτέρω το οπλοστάσιο των εμβολίων που είναι διαθέσιμα στην ΕΕ… προκειμένου να πολεμήσουμε την πανδημία και να προστατεύσουμε τους πολίτες», δήλωσε η Έμερ Κουκ, η εκτελεστική διευθύντρια του EMA.

Το εμβόλιο της AstraZeneca χορηγείται σε δύο δόσεις, η δεύτερη μεταξύ 4 και 12 εβδομάδων μετά την πρώτη.

Οι χώρες της ΕΕ είχαν στραμμένα τα βλέμματά τους στην απόφαση του EMA, διερωτώμενες εάν θα ακολουθήσει ή όχι το παράδειγμα της επιτροπής εμβολιασμών της Γερμανίας, που δεν συνέστησε χθες το εμβόλιο αυτό για τους άνω των 65 ετών, κάνοντας λόγο για «ανεπαρκή» δεδομένα.

Με ανάρτησή της στο Twitter η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου καλωσόρισε τη θετική εισήγηση σχετικά με την υπό όρους άδεια κυκλοφορίας για εμβόλιο της εταιρείας. «Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να βρούμε λύσεις για να δώσουμε στους πολίτες πρόσβαση σε περισσότερους εμβολιασμούς όσο το δυνατόν γρηγορότερα», επισημαίνει και εν συνεχεία σημειώνει ότι θα ακολουθήσει και η εξουσιοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

I welcome @EMA_News positive opinion on conditional marketing authorisation for @AstraZeneca vaccine. We stand ready to work together and find solutions to give citizens access to more vaccinations as swiftly as possible. @EU_Commission authorisation will follow. https://t.co/nBriB6trc8