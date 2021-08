Ερντογάν: Με συγκατάθεσή μας όποιος θέλει να μετακινήσει έστω και μια πέτρα στην περιοχή μας

«Όποιος θέλει να μετακινήσει έστω και μια πέτρα στην περιοχή μας, θα ζητήσει τη συγκατάθεση της Τουρκίας» διαμήνυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας πως «όποιος σκοπεύει να επιχειρήσει στην περιοχή μας, θα λάβει υπόψη την προσέγγιση της Τουρκίας που βασίζεται στην ειρήνη και τη σταθερότητα».

Τις παραπάνω προειδοποιήσεις έκανε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην παρουσίασης του νέου μαχητικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, Bayraktar Akinci, όπου αναφέρθηκε γενικότερα για τις δυνατότητες της τουρκική πολεμικής βιομηχανίας κατατάσσοντας μάλιστα τη χώρα του «στις τρεις πρώτες χώρες παγκοσμίως στην παραγωγή πολεμικών drones», όπως σημείωσε.

Υποστήριξε επίσης ότι θα ενισχύσει «τις προσπάθειες της Τουρκίας για επιβολή ειρήνης, δικαιοσύνης και αλήθειας στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο» και επισήμανε ότι στόχος του είναι να μπορεί να συμμετάσχει με τον στόλο από drone που διαθέτει, σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Τουρκίας υποστήριξε πως «οι ανθρωπιστικές τραγωδίες που έχουμε αποτρέψει στη Συρία, τη Λιβύη και το Αζερμπαϊτζάν είναι αποτέλεσμα αυτής της κατανόησης και πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τουρκικά στρατεύματα πατούν σε κάθε έδαφος και ο ουρανός που πετούν τα τουρκικά UAV και τα UCAV βρίσκουν ηρεμία».

«Όσοι επιβουλεύονται τα συμφέροντα των ντόπιων σε κάθε περιοχή που πηγαίνουν από τη Νότια Ασία στη Βόρεια Αφρική, από τη Μέση Ανατολή στα Βαλκάνια, σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό» σημείωσε.

