Επικοινωνία φον ντερ Λάιεν με Ζελένσκι για ενδεχόμενη βοήθεια στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συζητώντας το ενδεχόμενο βοήθειας της ΕΕ στα σύνορα της Ουκρανίας, ανέφερε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Exchanged information and assessed the situation on the northern & eastern borders of 🇺🇦 with @vonderleyen. Discussed the possibility of EU assistance for the arrangement of the 🇺🇦🇧🇾 border, as well as the possibility of creating a regional platform for enhancing energy security. pic.twitter.com/oLW7fI2ywK