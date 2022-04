Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν - Αλ Σίσι: Επισιτιστική ασφάλεια, ενέργεια και κλίμα στο επίκεντρο

H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι.

«Συζητήσαμε τη συνεργασία ΕΕ-Αιγύπτου σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια, την ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Η ΕΕ στηρίζει τον αιγυπτιακό λαό για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο τουίτερ.

Good phone call with @AlsisiOfficial



We discussed 🇪🇺🇪🇬 cooperation on food security, energy and climate in the context of the Russian war in Ukraine.



The EU is supporting the Egyptian people to ensure food security.