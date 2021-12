Ένοπλος έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη - Κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων

Eurokinissi

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, καθώς ένοπλος, ο οποίος βρίσκεται έξω από τα γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αρνείται να παραδοθεί. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις μαζί του. Άγνωστες παραμένουν οι προθέσεις του ενόπλου.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί, "ένας άνδρας με τουφέκι απειλεί να αυτοκτονήσει" μπροστά σε μια από τις εισόδους του κτιρίου.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης εξέδωσε προειδοποίηση να μην πλησιάζουν πολίτες στο σημείο, προειδοποιώντας το κοινό για το ότι οχήματα έκτακτης ανάγκης θα κινούνται στην περιοχή.

ADVISORY: Due to a police investigation, avoid the area of 42 Street and 1st Avenue. Expect emergency vehicles in the surrounding area. Traffic along the FDR Drive is affected. Use an alternate route if traveling in the area. pic.twitter.com/psdzGyGzKW — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021



Βίντεο από το σημείο που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν άντρες των αστυνομικών δυνάμεων της Νέας Υόρκης να στρέφουν τα όπλα τους προς τον άντρα.

RIGHT NOW: A GUY HAS A GUN IN FRONT OF THE UNITED NATIONS. POLICE ARE NEGOTIATING. STAND-OFF ⁦@UN⁩ ⁦@NYPDnews⁩ pic.twitter.com/NelcGzwC9A — Greg Kelly-Ripped in 2022. (@gregkellyusa) December 2, 2021

Η Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από όλους τους εργαζόμενους να βρουν ασφαλή σημεία και να παραμείνουν εκεί, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται έξω από τις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ.

UN Security requests all personnel and delegates at UN headquarters in New York to shelter in place, amid reports of man armed with gun outside the building on First Avenue, saying situation is being monitored and "host country authorities are presently on the scene." — Amanda Price (@amandaruthprice) December 2, 2021



Είμαστε κλειδωμένοι μέσα και παραμένουμε σε επαφή με την αστυνομία, δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ, μετά την κινητοποίηση της αστυνομίας της πόλης της Νέας Υόρκης που ανταποκρίθηκε σε μια κατάσταση έξω από το κτίριο, δήλωσε εκπρόσωπος, μετά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για ένα άνδρα με όπλο.

Οι εγκαταστάσεις του ΟΗΕ βρίσκονται στο Μανχάταν, σε κτηριακό συγκρότημα το οποίο αποτελεί την επίσημη έδρα του Οργανισμού από το 1951.