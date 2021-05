Ενα ίδρυμα, μία φανέλα και ένα βιντεοπαιχνίδι κρατούν ζωντανή τη μνήμη του Κίγιαν Πρινς

Η τραγωδία που βίωσε ο Μαρκ Πρινς στις 18 Μαΐου 2006 δεν τον «στοίχειωσε». Δεν ήταν η δύναμη που είχε μάθει να δείχνει ως πρώην πρωταθλητής της πυγμαχίας, αλλά η σκέψη, ακόμη και με τόσο πόνο μέσα του, να μην αφήσει τη δολοφονία του 15χρονου γιου του να γίνει μάταιη. Ο Κίγιαν Πρινς, τότε παίκτης των ακαδημιών της ΚΠΡ, μαχαιρώθηκε θανάσιμα έξω από το σχολείο του στο Λονδίνο, όταν προσπάθησε να σταματήσει έναν καυγά, όταν ένας φίλος του έπεφτε θύμα bullying...

Κάθε φορά που ο Μαρκ μιλά για τον αδικοχαμένο κανακάρη του, η φωνή του «ραγίζει». Λίγο αργότερα, όμως, παίρνει αστείρευτη δύναμη. Δύναμη που και ο ίδιος δεν γνώριζε πως είχε μέσα του. Δύναμη που ούτε καν επέδειξε ποτέ μέσα σε ένα ρινγκ. Η συνάντηση που πάντα ονειρευόταν με τον δολοφόνο του Κίγιαν δεν είχε «γωνιές». Δεν περιλάμβανε γάντια του μποξ και καμία διάθεση εκδίκησης από τον γεμάτο θρήνο πατέρα.

Ο Μαρκ Πρινς ήθελε να γνωρίσει τον Χανάντ Χασάν, τον άνθρωπο που έβαλε το μαχαίρι στην καρδιά του έφηβου ποδοσφαιριστή, για να τον ρωτήσει πώς είναι να αφαιρείς μία ανθρώπινη ζωή. Να τον κοιτάξει στα μάτια και να δει αν είναι «παγιδευμένος» όχι μέσα σε μία φυλακή, αλλά στις σκέψεις, τις τύψεις και ίσως και τις μετάνοιές του. Είχε αποφασίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν θα μισήσει τον Χασάν, γιατί αυτό το ίδιο «τυφλό» μίσος ήταν που σκότωσε τον Κίγιαν... Ο 16χρονος δράστης, με καταγωγή από τη Σομαλία, ο οποίος ήταν ελεύθερος με αναστολή και έξι μέρες πριν από το συμβάν είχε απειλήσει και μία κοπέλα με το ίδιο μαχαίρι μέσα σε λεωφορείο, δεν είπε λέξη στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ετών.

Ο Κίγιαν, άλλωστε, «ζει». Δεν ζει μόνο μέσα από τις αναμνήσεις της οικογένειας και των φίλων του. Είναι, θαρρεί κανείς, εκεί, μαζί με τους ανθρώπους του. Ακόμη και μαζί με την ομάδα του, με την οποία δεν πρόλαβε ποτέ να εκπληρώσει τα μεγάλα όνειρά του. Ο νεαρός επιθετικός που είχε το παρωνύμιο «Bullet» και από τα 15 του ήταν στη μετεγγραφική λίστα των Γουέστ Χαμ και Αρσεναλ, «έφυγε» πρόωρα, αλλά για την ΚΠΡ είναι ακόμη εδώ. Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την Τρίτη (18/5), στη συμπλήρωση 15 ετών από τη δολοφονία του, ότι ο Κίγιαν Πρινς θα είναι τιμητικά μέλος του ρόστερ της επόμενης σεζόν. Τον προλόγισε με τον αριθμό «30», όσα και τα χρόνια της ηλικίας του αν ζούσε.

👕 #Kiyan30



Kiyan Prince will be given the number 3️⃣0️⃣ shirt for our 2021/22 season.



The age he would have been 💙#QPR | #LongLiveThePrince