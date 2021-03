Εμπρός, Mars: Τα πρώτα «βήματα» του Perseverance στον Άρη

Το νέο ρομποτικό ρόβερ Perseverance (Επιμονή) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) έβαλε μπροστά τις μηχανές του και για μισή ώρα διήνυσε τα πρώτα διστακτικά 6,5 μέτρα στον Άρη. Παράλληλα, τράβηξε τις πρώτες φωτογραφίες από τα ίχνη που άφησαν οι τροχοί του στο κοκκινωπό αμμώδες αρειανό έδαφος.

When @NASAPersevere landed on Mars, we not only made history, we lived out the dreams of artists who inspire our journeys into space.



In fitting tribute, @NASAJPL scientists have named the rover’s landing site after @OctaviaEButler, the groundbreaking science fiction author. pic.twitter.com/UPYupggcGG