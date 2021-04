Εμβόλιο J&J: Πιθανή σύνδεση με σπάνιες θρομβώσεις - Εισηγείται συνέχεια της χρήσης του

Τα ασυνήθιστα θρομβοεμβολικά επεισόδια που έχουν εμφανιστεί σε περιορισμένο αριθμό στις ΗΠΑ συνδέονται πράγματι με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ (PRAC).

Στη λογική αυτή αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να προστεθεί στις πληροφορίες για το σκεύασμα μια προειδοποίηση, που να κάνει λόγο για ασυνήθιστα περιστατικά θρομβώσεων, τονίζοντας ότι αυτά χρειάζεται να κατηγοριοποιηθούν ως εξαιρετικά σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου.

Η ενημέρωση του EMA για το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Ο ΕΜΑ εισηγείται ωστόσο να συνεχιστεί η χρήση του εμβολίου, καθώς τα οφέλη του υπερτερούν των κινδύνων.

«Η σχέση οφέλους-κινδύνου» παραμένει θετική, αναφέρει ο ΕΜΑ σε ανάρτησή του στο Τwitter.

EMA’s safety committee (#PRAC) recommends adding ‘very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets’ to the list of side effects for Janssen #vaccine.



Overall benefit-risk remains positive.

👉https://t.co/hNusE5blWm pic.twitter.com/5kX1ECgogz — EU Medicines Agency (@EMA_News) April 20, 2021

Για να καταλήξει στο συμπέρασμά της για το εμβόλιο της Johnson & Johnson, η επιτροπή έλαβε υπόψιν όλα τα διαθέσιμα προς το παρόν στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων οκτώ αναφορών από τις ΗΠΑ για σοβαρές περιπτώσεις ασυνήθιστων θρόμβων αίματος που σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων, ένα από τα οποία είχε θανατηφόρο αποτέλεσμα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Από τις 13 Απριλίου 2021, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν λάβει το εμβόλιο στις ΗΠΑ. Όλες οι περιπτώσεις εμφανίστηκαν σε άτομα κάτω των 60 ετών εντός τριών εβδομάδων μετά τον εμβολιασμό και σε πλειονότητα σε γυναίκες.

Επίσης, η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή ανέφερε πως οι περισσότεροι θρόμβοι εμφανίστηκαν στον εγκέφαλο και στην κοιλιά, τονίζοντας ότι οι περιπτώσεις που εξετάστηκαν ήταν πολύ παρόμοιες με αυτές που εμφανίστηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Η σημερινή ανακοίνωση του ΕΜΑ βρίσκεται στην ίδια πορεία πλεύσης με την ανακοίνωσή του προ ολίγων εβδομάδων για τη συσχέτιση πολύ σπάνιων θρομβώσεων με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Χαιρετίζω την ανακοίνωση του ΕΜΑ

Με ανάρτησή της στο Twitter, η Πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την ανακοίνωση του ΕΜΑ σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου Johnson & Johnson. «Αυτά είναι καλά νέα για την έναρξη των εκστρατειών εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ», ανέφερε.

I welcome @EMA_News’ announcement on the safety of the Johnson & Johnson vaccine.



This is good news for the roll-out of vaccination campaigns across the EU. https://t.co/WenukxE8GR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2021

Η Johnson & Johnson «σίγουρη» για το εμβόλιό της

Νωρίτερα σήμερα ο οικονομικός διευθυντής της Johnson & Johnson δήλωσε ότι η φαρμακοβιομηχανία παραμένει «απόλυτα σίγουρη» για το εμβόλιό της κατά της Covid-19 και πως ελπίζει να βρει «πολύ σύντομα» λύση με τις ρυθμιστικές αρχές όσον αφορά τη χρήση του, που επί του παρόντος έχει ανασταλεί στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Παραμένουμε πολύ σίγουροι» και «ελπίζουμε ότι η ισορροπία μεταξύ των οφελών και των κινδύνων θα λειτουργήσει υπέρ ημών», δήλωσε ο Τζόζεφ Γουόκ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, υπογραμμίζοντας ότι «συνεργαζόμαστε με τις ρυθμιστικές αρχές για να βεβαιωθούμε ότι έχουν όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται για να λάβουν τις αποφάσεις τους».

Σ. Κυριακίδου: Καλώ τα κράτη μέλη της EE να ακολουθήσουν τη γνώμη των ειδικών για το εμβόλιο της J&J

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές υπογραμμίζει η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου σε ανάρτησή της στο Twitter, καλώντας τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τη γνώμη των ειδικών. Συγκεκριμένα, η κ. Κυριακίδου αναφέρει:

«O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι σαφής: τα οφέλη του εμβολίου Johnson & Johnson για την COVID-19 υπερτερούν των κινδύνων πολύ σπάνιων και ασυνήθιστων παρενεργειών. Καλώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν τη γνώμη των ειδικών μας. Οι εμβολιασμοί σώζουν ζωές».