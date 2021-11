Έκτακτη συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - Στο «μικροσκόπιο» η νέα μετάλλαξη Μποτσουάνα

Έκτακτη συνεδρίαση έχει συγκαλέσει για σήμερα Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την εμφάνιση της νέας αφρικανικής παραλλαγής που εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε Νότια Αφρική και Μποτσουάνα και διαθέτει 32 μεταλλάξεις, γεγονός που αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους ειδικούς, καθώς πιστεύεται ότι εξαπλώνεται ταχύτερα από ό,τι οι επιστήμονες πίστευαν αρχικά. Οι επιστήμονες του ΠΟΥ θα συζητήσουν εάν η παραλλαγή B.1.1.529 θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερου ενδιαφέροντος «variants of concern».

Σημειώνεται ότι ήδη η Βρετανία ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για όσους ταξιδεύουν από χώρες της νότιας Αφρικής.

Γράφημα που δείχνει τη ραγδαία εξάπλωση της νέας παραλλαγής του κορονοϊού:

Everything we know so far on the new B.1.1.529 variant, for which there is an emergency @WHO meeting to reviewhttps://t.co/TmxGBi6IEv @nature by @ewencallaway @naturehttps://t.co/r9kHwg2zjWhttps://t.co/tBEct7F8M7 🧵by @jburnmurdoch @FT pic.twitter.com/fe5pkIpqnW