Έκρηξη στη Λιόν με οκτώ τραυματίες - «Επίθεση» λέει ο Μακρόν

Σε παγιδευμένο δέμα αποδίδουν οι αρχές την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον κεντρικό πεζόδρομο Βικτόρ Ουγκό της Λιόν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα κορίτσι 8 ετών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σε μια πρώτη αντίδραση, έκανε λόγο για «επίθεση», από την οποία δεν υπήρξαν νεκροί.

Συγκεχυμένες παραμένουν πάντως οι πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες της έκρηξης. Νωρίτερα, πηγές της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δικαστικών αρχών ανέφεραν ότι ένα παγιδευμένο δέμα, που ήταν τοποθετημένο στο οδόστρωμα εξερράγη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η βόμβα περιείχε «καρφιά και βίδες».

Προκαταρκτική έρευνα για την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα στη Λιόν ξεκίνησε ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Παρισιού, όπως έγινε γνωστό από τις εισαγγελικές αρχές.

Ορισμένα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι το πακέτο είχε ταχυδρομηθεί σε αρτοποιείο της περιοχής, ενώ κάποια άλλα κάνουν λόγο για άγνωστο άτομο που άφησε το πακέτο μπροστά στο αρτοποιείο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε οδηγώντας ποδήλατο.



Ο άγνωστος ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών κατεγράφη σε κάμερα ασφαλείας, ωστόσο είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και φορούσε γυαλιά ηλίου.

Εκπρόσωπος της περιφέρειας διαβεβαίωσε ότι η ζωή των τραυματιών δεν κινδυνεύει και ότι φέρουν τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός τους. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο lyoncapitale.fr, μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί 10 ετών.

Από την έκρηξη, που αποδίδεται σε παγιδευμένο δέμα, προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε καταστήματα του πεζόδρομου Βικτόρ Ουγκό. Ο δήμαρχος του 2ου διαμερίσματος της Λιόν, Ντενίς Μπρολικιέρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι ορισμένοι από τους οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία ενώ άλλοι έφυγαν μόνοι τους, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αρχές εκκένωσαν αμέσως την περιοχή, την οποία έχουν αποκλείσει μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

#BREAKING: Multiple people have been injured in a parcel bomb explosion in the French town of Lyon. pic.twitter.com/byYHSZg3mk