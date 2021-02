Εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα στο Τέξας λόγω ψύχους

Το δριμύ ψύχος στην πολιτεία του Τέξας διέκοψε τις ροές από το μεγαλύτερο σχιστολιθικό πεδίο της χώρας, την ώρα που ο πολιτειακός διαχειριστής ηλεκτρισμού έδωσε ήδη εντολή για κυλιόμενες διακοπές, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα.

Σε ορισμένα τμήματα της πολιτείας, η θερμοκρασία έπεσε έως τους -18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Χιούστον στους -9 βαθμούς Κελσίου. Στη συγκεκριμένη πόλη μάλιστα, ο δήμαρχος έκανε λόγο για "συστημικές διακοπές" και όχι για "κυλιόμενα μπλακ άουτ", υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Το Τέξας κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για κλιματικούς λόγους τις 254 κομητείες της πολιτείας, ένα μέτρο που ενέκρινε χθες ο πρόεδρος της χώρας Τζο Μπάιντεν. "Κάθε τμήμα της πολιτεία γνωρίζει πολικές μετεωρολογικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες και προτρέπω τους Τεξανούς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση μπροστά στα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που αναμένουμε", δήλωσε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

❄️ The arctic freeze gripping the central U.S. is raising the specter of power outages in Texas and ratcheting up pressure on energy prices already trading at unprecedented levels https://t.co/BRygRekGpK pic.twitter.com/hB1cKjzweX