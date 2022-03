ΕΕ: Παύση των διαπραγματεύσεων για αναβίωση της συμφωνίας πυρηνικών του Ιράν

Το Ιράν και οι μεγάλες δυνάμεις που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις στη Βιέννη για την αναβίωση της συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα “κάνουν μια παύση” τις συνομιλίες τους λόγω “εξωτερικών παραγόντων”, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, αφού η Μόσχα ζήτησε επιπλέον εγγυήσεις περιπλέκοντας τα δεδομένα.

“Πρέπει να κάνουμε μια παύση στις συνομιλίες λόγω εξωτερικών παραγόντων”, ανήρτησε στο Twitter ο Μπορέλ.

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.



A final text is essentially ready and on the table.



As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement.