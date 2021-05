ΕΕ: Εμβολιάστηκε με μια δόση τουλάχιστον το 40% του ενήλικου πληθυσμού

Το 40% του ενήλικου πληθυσμού στην Ευρώπη έχει ήδη λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού και το 17% έχει εμβολιαστεί πλήρως, γνωστοποίησε σήμερα η Επίτροπος της Ε.Ε. για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου μετά την άτυπη τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα οι Υπουργοί Υγείας της ΕΕ.

Η Στέλλα Κυριακίδου, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας, είπε ότι από τα μέσα Απριλίου τα κρούσματα κορονοϊού στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 39% και τώρα πολλά κράτη μέλη αρχίζουν να χαλαρώνουν τα μέτρα προστασίας και να ανοίγουν εκ νέου μεγάλους τομείς της οικονομίας.

